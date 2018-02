I treni di Italo passano agli americani del fondo Gip Operazione da quasi 2 miliardi di

ITALO-NTV COMPRATA DAGLI USA/ Fondo Gip - offerta da 2 miliardi : i rivali di trenitalia diventano americani : Italo va in America: la società ferroviaria italiana passa agli americani del Fondo Global Infrastructure Partners per quasi due miliardi di euro.

Ntv-Italo - sì all’offerta da due miliardi. I concorrenti di trenitalia diventano americani : Ntv-Italo abbandona la quotazione in Borsa e passa nelle mani del fondo Usa Global Infrastructure Partners (Gip). La società ha accettato la nuova offerta da 1,94 miliardi ricevuta da Gip per il 100% del capitale sociale. Gli accordi prevedono che gli attuali azionisti di Italo incassino il dividendo da 30 milioni deliberato dall’assemblea della società e che la stessa sostenga spese relative all’interrotto processo di quotazione fino ad un ...

“Italo non vada agli americani” - così lo Stato concorrente interferisce nel destino dei treni di Montezemolo & soci : Un’ingerenza inaudita. Solo così si può definire la nota congiunta con cui i ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico, Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda, invitano gli azionisti della società ferroviaria privata Ntv (quella di Italo per intenderci) a rigettare la generosa offerta di un fondo statunitense e procedere con la quotazione in Borsa. Inaudita non solo perché si tratta di un’entrata a gamba tesa del governo in un processo ...

Maxi-offerta da un fondo Usa per i treni veloci di Ntv-Italo : Un assegno da 1,9 miliardi di euro. Una valorizzazione di circa 2,4 miliardi, considerando il debito di circa 500 milioni appena rinegoziato con l'emissione di un prestito obbligazionario. Sul ...