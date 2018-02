I pericoli della propaganda razzista in un paese senza memoria storica

huffingtonpost

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Sono appena rientrata dal Bangladesh da una nuova trasferta sul campo con la missione Moas Italia per portare aiuto alla comunità Rohingya e rimango colpita dal clima di odio ed esasperazione che dilaga nel nostro. Ho appreso dai mediamorte di Pamela Mastropietro e, come temevo, l'episodio è diventato un pretesto per fomentare odio e razzismo, invece di suscitare una riflessione sulla realtà effettiva di quanto accaduto. Questa ragazza di soli 18 anni morta in circostanze tragiche è diventata strumento dicontro i migranti e motivo scatenante di una disumana e insensata rappresaglia che ha colpito delle persone innocenti che nulla avevano a che fare con la sua morte.Sabato, infatti, un 28enne cittadino italiano ha aperto il fuoco con l'intenzione dichiarata di colpire le persone in base al colorepelle. Luca Traini, responsabile ...