I 30 anni di Fiat Tipo | ma che ne sanno i 2000

GIanni AGNELLI/ Oggi anniversario della morte dell'Avvocato - padre della Fiat : GIANNI AGNELLI: Oggi ricorre il quindicesimo anniversario della morte dell'Avvocato, principale azionista e amministratore della Fiat e presidente della Juventus.(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 22:50:00 GMT)

Moore e Mesicek annichiliscono la Fiat Torino : vittoria preziosa : Torino - Mesicek nel primo quarto di gioco, e Moore nella seconda parte dell'incontro, addomesticano la Fiat Torino, e l'Happy Casa grazie al 68-82 di stasera lascia momentaneamente il penultimo posto ...

Castellammare - Bollette gonfiate Tari - previsti rimborsi d'ufficio in due anni. Sopravvenienza passiva da 500mila euro : Il Comune dovrà sborsare circa 500mila euro per porre rimedio all'errore compiuto nel calcolo della Tari e adeguarsi alla nuova regolamentazione indicata dal Ministero dell'Economia, che ha ammesso ...

Fiat Ritmo - compie 40 anni una delle icone degli anni 80 : Lo sport festeggia il primo mondiale dell'Argentina e piange Ronnie Peterson, mentre la CBS manda in onda il primo episodio di Dallas . È in questo contesto storico che nasce la Fiat Ritmo , un ...

16 dicembre 1945 : muore Giovanni Agnelli - il creatore della Fiat : muore Giovanni Agnelli, il creatore della Fiat. Figlio di un agricoltore benestante, nato a Villar Perosa nel 1866, abbandona il mestiere delle armi per fondare la prima industria automobilistica ...

Giovannino Agnelli - che non diventò mai presidente della Fiat : Era il figlio di Umberto, per le sue capacità era considerato l'erede alla guida dell'azienda di famiglia, ma morì di cancro 20 anni fa The post Giovannino Agnelli, che non diventò mai presidente della Fiat appeared first on Il Post.

Fiat 500 - Una settimana con la 1.2 anniversario [Day 5] - VIDEO : Lauto che ci accompagnerà per tutta la settimana la possiamo considerare già un evergreen: la mitica Fiat 500 è arrivata in redazione con il vestito della festa, per lesattezza quella del suo 60 compleanno. Si tratta della Anniversario, allestimento speciale dal sapore vintage anni 60 (anche se loriginale è del 1957) in due colori (verde Riviera e Arancio Sicilia) e interni in nuance, con tutti i motori della linea 500, incluso quello a Gpl (la ...

