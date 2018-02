I 10 teatri più belli del mondo

wired

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Quello del teatro è senza alcun dubbio unmagico. Per ciò che avviene sul palco e dietro le quinte, certo, ma anche da un punto di vista squisitamente architettonico. Ed è per questo che abbiamo deciso di selezionare i 10piùdel: quelli dalle strutture più incredibili, messe a punto dai più geniali designer di oggi, certo; ma anche quelli che hanno saputo superare brillantemente la prova del tempo, conservando intatto il proprio fascino anche a distanza di secoli. Millenni, talvolta. Una classifica, dunque, che diventa un viaggio nel tempo, dall’Odeo di Erode Attico dell’Acropoli di Atene, ancora oggi pienamente in funzione, fino alla celebre Opera House di Sydney, nominata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 2007. E l’Italia? Inostranie famosi non mancano di certo, dalla Scala di Milano alla Fenice di Venezia ...