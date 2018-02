Hugo Boss | sartorialità dall’aspetto atletico

gqitalia

(Di giovedì 8 febbraio 2018) È unche si tiene in forma, quello visto a New York per la presentazione della collezione autunno inverno 2018-19. E infatti, ciò che traspare nel corso della sfilata dei 40 modelli è un uomo concreto, dall’aspetto piacevole, al limite serio, ma non serioso. Un uomo in salute, pronto ad affrontare le sfide della città. Gli abiti che indossa hanno il sapore della, ma con una netta deviazione sportswear. L’interprete metropolitano dell’athleisure propone una silhouette bidimensionale: ampi top e pantaloni dai tagli affusolati; un aiutino per regalare a chi lo indossa un aspetto più. Non a caso, le imbottiture giocano un ruolo chiave, con piumini voluminosi e pantaloni matelassé in nappa e lana-cashmere. Il lato sportiveggiante è rinforzato dai profili gialli a contrasto dei capi che a dirla tutta hanno una vestibilità piuttosto rilassata. ...