: Honda Amaze - Debutta in India la seconda generazione della berlina - dinoadduci : Honda Amaze - Debutta in India la seconda generazione della berlina -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Lapresenta all'Auto Expo di New Delhi la. Lacompatta, progettata per il mercatono, è stata sviluppata partendo da una piattaforma inedita e ripropone nel design del frontale gli stilemi che caratterizzano i prodotti del marchio giapponese a livello mondiale. Con una lunghezza di 4 metri, la vettura offre più spazio rispetto alla versione uscente, mentre non sono state ancora annunciate le motorizzazioni previste.CR-V e Civic in anteprima nazionale. All'Auto Expo, laha presentato in anteprima nazionale anche le nuove CR-V e Civic già disponibili in Europa, offrendo per la prima volta le corrispondenti varianti diesel. Per la Suv si tratta di una novità assoluta per il mercatono, mentre per la Civic si tratta di un ritorno dopo anni di assenza. Laha deciso infine di esporre inanche le recenti ...