GROSSE KOALITION Così l' Italia può aiutare Merkel a riscrivere l' Europa

Germania : quarto governo Merkel. Ed è ancora GROSSE Koalition : Tempi insolitamente lunghi per l'efficiente Germania che questa volta è apparsa italianizzata sul fronte dell'organizzazione politica, ma alla fine Berlino ha avuto il suo governo. Fatte salve ...

Spread giù a 124 con ok GROSSE Koalition : ANSA, - ROMA, 7 FEB - Lo Spread tra Btp e Bund scende a 124 punti base, rivedendo i minimi da settembre 2016 già toccati una settimana fa, dopo la notizia che in Germania é stato raggiunto l'accordo ...

Accordo fatto sulla GROSSE Koalition : La Cdu avrebbero Economia e Difesa, e Horst Seehofer della Csu diventa ministro dell'Interno. È quello che scrive la Bild online. Secondo la Bild il leader socialdemocratico Martin Schulz dovrebbe ...

Merkel-Schulz : accordo raggiunto per GROSSE KOALITION - ministro Finanze socialdemocratico Olaf Scholz : ... del Lavoro e degli Esteri, mentre i conservatori si sarebbero assicuratu il dicastero dell'economia e quello della difesa. Anche il quotidiano tedesco Bild ha riportato la notizia sulla ...

Germania : Spiegel - c'è accordo sulla GROSSE Koalition : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Germania - stampa : accordo fatto per nuova GROSSE Koalition : I conservatori della cancelliera tedesca Angela Merkel e i socialdemocratici sono riusciti a trovare un accordo sul programma di governo della Grande Coalizione. Lo riportano i media tedeschi. L'...

Germania - c’è accordo sulla GROSSE Koalition. “Ministeri delle Finanze - Lavoro e Esteri ai socialdemocratici” : In Germania conservatori e socialdemocratici hanno raggiunto l’accordo per la Grosse Koalition. Lo ha riferito Der Spiegel, secondo cui nel futuro governo i socialdemocratici di Martin Schulz otterrebbero i ministeri chiave degli Esteri, delle Finanze e del Lavoro. La Cdu di Angela Merkel avrebbe invece Economia e Difesa e Horst Seehofer della Csu diventerebbe ministro dell’Interno, scrive la Bild online. Nella scorsa legislatura la poltrona ...

Germania - accordo fatto sulla GROSSE Koalition : C'è l'accordo di governo della Grosse Koalition fra Spd e Unione a Berlino: lo scrive lo Spiegel on line. I socialdemocratici tedeschi avrebbero ottenuto il ministero delle Finanze nelle trattative ...

Germania : trattativa GROSSE KOALITION continua domani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

La GROSSE KOALITION sbanda prima di partire : Berlino Fino a un paio di giorni fa i giochi sembravano fatti e l'accordo per un programma di governo quasi ultimato. Angela Merkel aveva sperato di poter chiudere la partita del rilancio della Grosse Koalition con i socialdemocratici proprio per oggi. Venerdì invece è stata la stessa cancelliera a spiegare che fra il suo partito e la Spd «c'è tutta una serie di importanti differenze» da superare prima di poter ...

GROSSE KOALITION 2.0 - al via la corsa a ostacoli : Germania a caccia di stabilità politica : Il voto 'si' dei 362 delegati ai vertici del partito socialdemocratico SPD, il 56% sui 642 presenti al Congresso straordinario di Bonn ieri, è solo il primo passo verso la GroKo, che sarebbe la terza ...

Germania - Gentiloni : ok Spd a GROSSE KOALITION passo avanti Europa : Roma, 21 gen. (askanews) '#Spd Passata a maggioranza la proposta di @MartinSchulz per concludere un accordo di grande coalizione. Un passo avanti per il futuro dell'Europa'. Lo ha scritto su Twitter ...

Germania - socialdemocratici dicono sì alla GROSSE KOALITION : vince la linea Schulz. Ora i negoziati con l’Unione di Merkel : Il ritorno alle urne è stato evitato. Nel congresso straordinario convocato a Bonn i socialdemocratici tedeschi dell’Spd hanno votato a favore della Grosse Koalition con l’Unione di Angela Merkel: ora può cominciare la vera trattativa per la squadra dei ministri che formerà il prossimo governo della Germania. A favore della mozione sostenuta dal leader Martin Schulz hanno votato 362 delegati, 279 i contrari. Un voto meno scontato del previsto, ...

Germania - socialdemocratici dicono sì alla GROSSE KOALITION : via ai negoziati : Il ritorno alle urne è stato evitato. Nel congresso straordinario convocato a Bonn i socialdemocratici tedeschi dell’Spd hanno votato a favore della Grosse Koalition con l’Unione di Angela Merkel: ora può cominciare la vera trattativa per la squadra dei ministri che formerà il prossimo governo della Germania. A favore della mozione sostenuta dal leader Martin Schulz hanno votato 362 delegati, 279 i contrari. Un voto meno scontato del previsto, ...