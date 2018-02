Grasso incontra la madre di Pamela e i migranti feriti. "Vuole giustizia per la figlia - non vendetta" : "Oggi ho incontrato la madre di Pamela e ho trovato una donna forte, coraggiosa. Mi ha raccontato le difficoltà della figlia, si impegnerà perché fatti come questi non succedano più: pretende giustizia non vendetta. Questo le fa onore". Lo ha detto il presidente del Senato Pietro Grasso, oggi a Macerata in visita ai migranti feriti nel raid xenofobo del 3 febbraio.La mamma di Pamela - ha continuato Grasso - "spera che ...

Grasso apre la campagna elettorale a Napoli e incontra i lavoratori della Coop : Inizia la campagna elettorale di Liberi ed Uguali a Napoli, con il suo leader Pietro Grasso in prima linea. Prima una visita allo stabilimento Coop dell'Arenaccia nei pressi di piazza Carlo III,...

Cnr - i precari si calano dal tetto : “La ricerca è appesa a un filo”. Poi incontrano Grasso : “Il vostro lavoro è il futuro del paese” : “La ricerca pubblica è appesa un filo”. Per questo oggi un gruppo di ricercatori del Cnr si sono calati dal tetto della sede di piazzale Aldo Moro a Roma, restando appesi a settanta metri dal suolo. “Dopo un mese di occupazione delle sede centrale e di altre sedici sedi in tutta Italia, siamo arrivati a questo gesto, perché la nostra protesta a favore della stabilizzazione, prevista dal decreto Madia, non ha mai avuto ...

Il retroscena Oggi il Grasso day - dove la sinistra incontra il suo leader. Tre vele e una porta chiusa : Come già anticipato all'inizio della settimana, non ci sarà la parola "sinistra" perché, è il ragionamento, "io voglio parlare ad un mondo che non è solo di sinistra, non ci chiuderemo in un angolo e ...

Grasso incontra Mdp - Si e Possibile : ROMA, 1 DIC - Il presidente del Senato Pietro Grasso ha incontrato in mattinata, a quanto si apprende, gli esponenti di Mdp, Si e Possibile Roberto Speranza, Nicola Fratoianni e Pippo Civati in vista ...