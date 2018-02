Grasso a Macerata vede mamma di Pamela

: Politici in visita ai feriti di Macerata: uno (di PaP) - vannisantoni : Politici in visita ai feriti di Macerata: uno (di PaP) - repubblica : ??#Macerata, Grasso: 'Chi, come Salvini, strumentalizza fatti di cronaca e tragedie per scopi elettorali è tra i res… - fattoquotidiano : “Se fomenti fascismo e razzismo, uno che spara rischi di trovarlo. Noi siamo contro gli irresponsabili, la… -

Il leader di Leu, Pietro, ha incontrato ala madre diMastropietro, la giovanissima vittima ritrovata dentro due valigie. "Non vendetta ma giustizia", ha detto la donna. Prevista poi una visita ai feriti colpiti da Luca Traini. "Un attacco - per- terroristico e razzista". Il divieto generalizzato di manifestare a"è sbagliato e pericoloso", scrivono i due esponenti di Leu Civati e Fratoianni al premier Gentiloni e al ministro Minniti: "Il divieto non venga messo in atto".(Di giovedì 8 febbraio 2018)