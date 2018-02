Grande Fratello 15 | Michelle Hunziker verso la conduzione?

Star del Grande Fratello abusata dopo la sua morte/ Medico legale licenziato : “Mia moglie mi aveva lasciato” : Star del Grande Fratello abusata dopo la sua morte da Medico legale in obitorio. Necrofilo licenziato: “Mia moglie mi aveva lasciato”. L'autore dell'omicidio però resta avvolto nel mistero(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 11:37:00 GMT)

“Non sto nella pelle!”. Luca Onestini lo comunica a tutti con questo scatto. Una grandissima novità per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo le burrascose vicende sentimentali - finalmente una notizia positiva : Uscito dalla Casa del Grande Fratello, Luca Onestini è entrato in un gran momento, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. Infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l’amore Dopo Soleil Sorge e, inoltre, sempre di più sono state le proposte professionali allo stesso arrivate Dopo il reality. La più bella? Sicuramente l’ultima novità: nello specifico, riguarda proprio il Festival di Sanremo. Luca Onestini, ...

Viola il cadavere della concorrente del Grande Fratello e si giustifica : 'Avevo perso il lavoro' : L'uomo non ha negato di averlo fatto , d'altronde le prove sono schiaccianti, ma ha cercato di giustificare il suo comportamento: "Non posso andare contro ciò che dice la scienza. Non sono riuscito a ...

Daniele Bossari - la voce che travolge Mediaset : 'Dopo il Grande Fratello condurrà il Festivalbar' : È stato un programma cult della tv italiana e delle reti Mediaset in particolare. Tra anni 80 e 90 il Festivalbar è stato l'anti- Sanremo , tanto festoso e giovane quello quanto serioso e paludato, '...

Grande Fratello : Luca Argentero e Cristina Plevani opinionisti? Nadia Toffa alla conduzione : Grande Fratello Nip: Luca Argentero e Cristina Plevani opinionisti? E alla conduzione spunta il nome di una beniamina del pubblico che lo scorso due dicembre ha avuto un grave malore per fortuna risolto in bene: Nadia Toffa. Grande Fratello Nip: chi lo condurrà? Spunta il nome di Nadia Toffa E’ ancora mistero su chi sarà al timone del reality show Grande Fratello Nip, ovvero quello fatto da persone comuni che è arrivato alla 15esima ...

Nello stabilimento Amazon. “Ma qui il Grande Fratello c’è già. Ogni nostro spostamento è tracciato” : «Vi state agitando per niente» dice l’operaio Gigi Guercio, schiacciando una sigaretta nel portacenere di ferro. Per niente? «Ci controllano già adesso. Sanno già tutto di noi. Ogni minimo spostamento è tracciato senza bisogno di quel bracciale elettronico. Ma sia benedetto questo lavoro, io ne ho fatti tanti nella vita. Ho 51 anni e spero solo di ...

Daniele Bossari : 'Se fossi uscito dal Grande Fratello Vip Filippa doveva raccogliere i miei pezzi' : 'uscito dal Grande Fratello Vip ero smarrito, ma la mia famiglia mi ha aiutato alla Grande'. La seconda vita professionale di Daniele Bossari è cominciata il 4 dicembre, quando ha vinto a sorpresa il ...

Valeria Marini depressa dopo il Grande Fratello Vip : 'Sono stanca di fare la guest star in tv. Meriterei di più' : ROMA - 'Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato. Ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso'. LAVIEENROSE @bacistellarivm @music @giostylist37 @nailsandthecity_official @...

'Non esiste piu` il GF' - l'attacco di Cristina Plevani al Grande Fratello. Ecco cosa ha detto : FUNWEEK.IT - 'Non esiste più il Grande Fratello': Cristina Plevani, la prima vincitrice del reality andato in onda nel 2000, sbotta sui social e svela la sua opinione sul GF e su chi vuole partecipare ...

Barbara Palombelli svela un retroscena sul Grande Fratello 15 - : La moglie di Francesco Rutelli ha ricordato un aneddoto con Rocco Casalino: 'Finita la sua ospitata al mio programma, non mi mollava più dicendo che voleva fare politica con mio marito'. Alla fine ...