Google Duo prepara il supporto multi dispositivo e Google WiFi aggiunge le scorciatoie

App Google 7.20 preannuncia hotword personalizzate per Assistant e Duo per smart display : L'App Google ha iniziato a ricevere nella giornata di ieri l'aggiornamento alla versione 7.20, grazie alla quale si è scoperto che ben presto potrebbero essere disponibili hotword personalizzate per Google Assistant. L'aggiornamento alla versione 7.20 svela ora maggiori dettagli a proposito del supporto bilingue su Google Assistant, del download di podcast offline, di Google Duo su smart display ed altro ancora.

Google Duo si aggiorna alla versione 26 e si prepara a nuove feature : Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione Android, portandola alla versione 26. Ecco cosa cambia

Google Duo 25.1 permette finalmente di spostare la finestra circolare durante le video-chiamate : Google Duo si aggiorna alla versione 25.1 e permette finalmente di spostare ovunque la piccola finestra circolare durante le video-chiamate.

Le chiamate di Google Duo funzionano con utenti che non l'hanno installato - miglioramenti anche per Allo : Le chiamate di Google Duo possono essere usate anche con utenti che non l'hanno installato, Allo ottiene miglioramenti della finestra di preview.

Google Duo : in test alcune modifiche all'interfaccia : Il team di Google Duo sta testando alcune piccole modifiche all'interfaccia di questa popolare app. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Google Duo potrebbe presto vantare le chiamate di gruppo e altre novità : Da Justin Uberti, ingegnere capo del team di Google Duo, arrivano nuove informazioni su alcune feature che potrebbero essere introdotte

Google Duo : in arrivo il supporto ai tablet : Pare che Justin Uberti, ingegnere capo del team di Google Duo, abbia confermato su Twitter che il servizio è in arrivo sui tablet

Google Duo si aggiorna alla v25 con due avvisi in più e minuscoli cambiamenti grafici : Disponibile un aggiornamento per Google Duo che passa alla v25 e implementa due avvisi e dei minuscoli cambiamenti alla grafica.

Abilitato il tasto per lo switch tra telefonata e videochiamata con Google Duo : A distanza di oltre due mesi dalla prima apparizione di una nuova feature di Google Duo, pare sia arrivato il momento del suo rilascio

Google Duo : la versione 24 conferma due feature in arrivo : Il codice della versione 24 di Google Duo "nasconde" alcune informazioni su feature che prima o poi saranno messe a disposizione di tutti