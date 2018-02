Gli scienziati | dal cielo fitta pioggia virale

Nature : un'astrofisica italiana nella top ten deGli scienziati : nella classifica degli studiosi che hanno dato un contributo decisivo alla scienza stilata dalla prestigiosa rivista Nature c'è anche Marica Branchesi ,...

Per Gli scienziati lo strato d'ozono sulle grandi città continua a ridursi - : "La diminuzione dei livelli di ozono che abbiamo registrato è molto meno rilevante di quella che i nostri predecessori hanno osservato prima dell'adozione del Protocollo di Montreal. Non v'è alcun ...

Nature : un'astrofisica italiana nella top ten deGli scienziati : nella classifica degli studiosi che hanno dato un contributo decisivo alla scienza stilata dalla prestigiosa rivista Nature c'è anche Marica Branchesi ,...

Nature : un'astrofisica italiana nella top ten deGli scienziati : nella classifica degli studiosi che hanno dato un contributo decisivo alla scienza stilata dalla prestigiosa rivista Nature c'è anche Marica Branchesi ,...

Nature : un'astrofisica italiana nella top ten deGli scienziati : nella classifica degli studiosi che hanno dato un contributo decisivo alla scienza stilata dalla prestigiosa rivista Nature c'è anche Marica Branchesi ,...

Frankestein : un'ispirazione per Gli scienziati : Sono passati due secoli dalla pubblicazione, nel gennaio 1818, ma Frankenstein continua a spaventare e ispirare la scienza. Lo ricordano Science e Lancet. Appena dieci anni dopo, nel 1828, ricorda Lancet in un tweet, in un articolo pubblicato sulla rivista sulla formazione degli embrioni si faceva riferimento al ...

Se un uomo ha queste 9 qualità - non lasciarlo andare (secondo Gli scienziati) : Dopo aver stilato la lista delle 14 qualità che rendono la donna un ottimo partner secondo la scienza, l'Independent ripete l'esempio con gli uomini. Sulla base di studi compiuti nel corso degli anni, il quotidiano britannico ha elencato in un articolo le 9 qualità che, se riscontrate in un uomo, devono convincere a non lasciarlo andare.1. È intelligente Avere a che fare con un uomo molto intelligente, potrebbe portare a ...

Magma sotto l’Appennino meridionale - Gli scienziati si riuniscono e valutano l’ipotesi del vulcano in formazione : ecco il responso [DETTAGLI] : Importanti novità emerse nel corso della riunione che si è svolta stamattina a Napoli, nella sede della Giunta regionale della Campania, indetta per discutere dello studio sui fenomeni registrati nell’area del Matese compresa tra le province di Benevento e Caserta, condotto da Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (Ingv) e Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Universita’ di Perugia. La presenza di una sorgente di ...

Nature : un'astrofisica italiana nella top ten deGli scienziati : nella classifica degli studiosi che hanno dato un contributo decisivo alla scienza stilata dalla prestigiosa rivista Nature c'è anche Marica Branchesi ,...

Gli scienziati trovano una nuova “ricetta” per identificare la vita aliena : Uno studio americano ha scoperto un semplice approccio per cercare prove della vita su altri pianeti che potrebbe essere più promettente della semplice ricerca di ossigeno. Lo studio, pubblicato su Science Advances, offre una nuova ricetta per fornire le prove che un pianeta lontano ospita la vita. Il nuovo studio analizza la storia della Terra per trovare le volte in cui l’atmosfera del pianeta conteneva un mix di gas che non aveva equilibrio e ...

Orologio dell’Apocalisse : Gli scienziati rivelano che mancano pochi minuti alla fine del mondo : Domani gli scienziati del ‘Bulletin of the Atomic Scientists‘ riveleranno (metaforicamente) quanti minuti mancano alla mezzanotte, cioè alla fine del mondo: gli esperti, tra cui figurano 15 premi Nobel, spostano ogni anno le lancette del Doomsday Clock, l’Orologio simbolico ideato all’Università di Chicago nel 1947, dai fisici del Progetto Manhattan, coloro che realizzarono la prima atomica: l’Orologio vuole ...

Se una donna ha queste 14 qualità - non devi lasciarla andare (secondo Gli scienziati) : Gli scienziati di tutto il mondo hanno trascorso migliaia di ore a cercare di capire quali sono le qualità necessarie per creare una relazione felice e duratura. L' Independent ha confrontato i diversi studi e, in base ai loro ...

Se una donna ha queste 14 qualità - non devi lasciarla andare (secondo Gli scienziati) : Gli scienziati di tutto il mondo hanno trascorso migliaia di ore a cercare di capire quali sono le qualità necessarie per creare una relazione felice e duratura. L'Independent ha confrontato i diversi studi e, in base ai loro risultati, ha stilato una lista delle 14 qualità che secondo la scienza fanno di una donna la partner perfetta. In attesa di una lista simile per gli uomini, di seguito i consigli stilati dal quotidiano ...

Super food - vecchi farmaci e Dna ‘in forma’ : le sfide deGli scienziati Airc : Le scelte che si fanno a tavola, l’attività fisica, l’altra faccia di ‘vecchi’ farmaci che hanno un contributo inedito da dare alla lotta contro il cancro. E ancora un Dna ‘in forma’. Sono alcune delle sfide su cui sono impegnati gli scienziati italiani sostenuti dall’Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), fra scoperte che sono diventate capisaldi della prevenzione e nuove conquiste che ...