Giornata di Raccolta del Farmaco | in Lombardia aderiscono più di mille farmacie

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Sabato 10 febbraio torna ladidelpromossa dalla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus: un appuntamento che dal 2000 si ripete ogni anno, con lo scopo di raccogliere medicinali da banco a favore di oltre 1.700 enti assistenziali, e così rispondere al crescente bisogno di farmaci della fascia più povera della popolazione. Insaranno più dilecoinvolte in 479 comuni. Leaderenti sono 415 per Milano e provincia, 111 per Varese e provincia, 81 per Monza Brianza, 81 a Brescia e provincia e così via. Tutte leaderenti esporranno la locandina dell’iniziativa e ospiteranno i volontari degli enti caritativi, che offriranno tutte le informazioni necessarie ai cittadini. “Federfarmaanche quest’anno fornirà la massima collaborazione a Banco Farmaceutico, attraverso la cooperazione con le realtà assistenziali che già ...