Giochi Olimpici Invernali Pyeongchang 2018 su TimVision

Olimpiadi in Corea - la guida ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018 : La bandiera italiana sventola a PyeongChang: è ufficialmente scattata la missione azzurra ai Giochi olimpici invernali in Corea del Sud. Al Villaggio olimpico risuona l'Inno...

Su Apple News arriva la sezione dedicata ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang : Apple News mostrerà anche alcuni live streaming curati sempre dalla NBC, insieme a replay completi di specifici eventi. Tutte le clip potranno essere visualizzate all'interno di Apple News.

Eurosport - Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 non visibili su piattaforma Sky : In merito alle indiscrezioni di stampa pubblicate questa mattina sul Messaggero, Eurosport conferma che i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 disponibili sulla piattaforma Sky non includeranno la programmazione dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018. Con Sky, nonostante le negoziazioni, non è stato possibile raggiungere un accordo.La nostra ambizione è quella di offrire un’esperienza olimpica unica, in grado di ...

Italia - Arianna Fontana è carica : "Darò tutto a questi Giochi olimpici" : Mancano poche ore agli attesissimi giochi olimpici invernali che si disputeranno a Pyeongchang in Corea del Sud . Arianna Fontana sarà la portabandiera dell'Italia: la 27enne di Sondrio, pattinatrice ...

Giorgio Armani veste la squadra azzurra per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali : Lo sport è una lingua universale, che trasmette grandi valori e che sa unire. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione. Disegnare le divise per la squadra azzurra è un esercizio ...

Tim debutta come Official Mobile Broadcaster : live i Giochi Olimpici invernali : ... attraverso l'App Eurosport avranno l'accesso privilegiato a highlights, news, immagini, curiosità sul più importante evento sportivo dell'anno, anche attraverso un esclusivo canale in streaming. ...

Al via i Giochi Olimpici invernali : tra sci - snowboard e pattinaggio attenzione alla corretta idratazione : Il 9 febbraio si apriranno in Corea del Sud (a Pyeongchang) i XXIII giochi olimpici invernali. Due settimane in cui i migliori atleti provenienti da tutto il mondo, si sfideranno in una serie di discipline tra cui sci, pattinaggio, curling, hockey, freestyle e snowboard, solo per citare le principali competizioni in corso. Talento, concentrazione e allenamento sono alla base delle emozionanti competizioni che seguiremo nelle prossime settimane ...

Con TIM ed Eurosport i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 arrivano direttamente su mobile : TIM diventa oggi il primo operatore del settore delle telecomunicazioni col titolo di Official mobile Broadcaster. Grazie alla collaborazione con Eurosport offrirà una serie di contenuti esclusivi per seguire i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018. I clienti mobile avranno a disposizione la sezione TIM nell'app Eurosport, quelli TIMVISION potranno seguire tutto live con Eurosport Player. L'articolo Con TIM ed Eurosport i Giochi Olimpici ...

Tim - in esclusiva i contenuti dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 : ... a partire dalla serie Chasing History che vede protagonista Lindsay Vonn, sempre più vicina a battere il record di vittorie in Coppa del Mondo. Ma poi ancora la Hall of fame delle Olimpiadi ...

Missione impossibile a PyeongChang : le nazioni debuttanti ai Giochi olimpici : ... @julianyeeee, in data: Set 29, 2017 at 1:32 PDT Nigeria: bob e skeleton La loro qualificazione ha già fatto il giro del mondo. Seun Adigun , Akuoma Omeoga e Ngozi Onwumere sono il primo team ...

Ogni minuto dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 saranno live su Eurosport : Ogni minuto dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 saranno live su Eurosport. Parte infatti tra pochi giorni la prima avventura olimpica targata Eurosport per quella che si annuncia la prima edizione “fully digital”, in grado far vivere allo spettatore un’esperienza totalmente immersiva. Una programmazione senza precedenti, in grado di raggiungere sempre più persone, su tutti gli schermi e tutti i device ...

Ogni minuto dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 saranno live su Eurosport. : Ogni minuto dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 saranno live su Eurosport. Parte infatti tra pochi giorni la prima avventura olimpica targata Eurosport per quella che si annuncia la prima edizione “fully digital”, in grado far vivere allo spettatore un’esperienza totalmente immersiva. Una programmazione senza precedenti, in grado di raggiungere sempre più persone, su tutti gli schermi e tutti i device ...

Giochi Olimpici del 2018 - 32 atleti russi ricorrono al Tas : Trentadue atleti russi hanno intrapreso un'iniziativa legale contro il Comitato Olimpico Internazionale , CIO, presso il Tribunale Amministrativo Sportivo , TAS, chiedendo l'annullamento della ...

Con TIM e Eurosport i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 a portata di App : Prima Telco al mondo a guadagnare il titolo di Official Mobile Broadcaster: TIM debutta con Eurosport ai Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 con una novità assoluta per i clienti mobile. Quest’ultimi, infatti, attraverso l’App Eurosport avranno l’accesso privilegiato a highlights, news, immagini, curiosità sul più importante evento sportivo dell’anno, anche attraverso un esclusivo canale in ...