Giochi | Kim a parata militare Pyongyang con moglie e sorella

Alla vigilia dei Giochi - a Pyongyang sfilano i missili di Kim : sfilano i cannoni Alla vigilia dell'apertura dei Giochi invernali in Corea del Sud. Che se saranno un'occasione di distensione tra i due Paesi divisi dal 38esimo parallelo, tuttavia sono annunciati anche da un atto di forza da parte di Pyongyang.Per le strade della capitale nordcoreana si sono visti ancora una volta missili e lanciarazzi, uno strano contraltare alle evoluzione delle majorette arrivate nei giorni scorsi al villaggio ...

Ai Giochi invernali arriva la sorella di Kim : Ci sarà anche la sorella del dittatore Kim Jong-un nella delegazione nordcoreana alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, che saranno inaugurate domani. Kim Yo-jong, che mette piede per la prima volta nella nemica (o ex nemica?) Corea del Sud, non sarà certamente lì per coreografia, come invece faranno le 229 cheerleaders del regime ammesse alla cerimonia di apertura dei Giochi. La sorella più giovane del «Giovane comandante» ...

La mossa di Kim spiazza i nemici al SudLa sorella all’inaugurazione dei Giochi : Corea: viaggio al 38° parallelo, dove i volantini superano i reticolati. E 200 mila soldati sono in attesa

Kim Jong-un minaccia di boicottare i Giochi : "Inaccettabili le proteste degli hooligan del Sud" : La Corea del Nord ha ventilato l'ipotesi di boicottare le Olimpiadi invernali di PyeongChang dopo il tentativo di ieri di un gruppo di attivisti conservatori di dare fuoco a bandiera del Nord e foto del leader Kim Jong-un."Non possiamo fare a meno di prendere in considerazione sul serio il seguito delle misure relative ai Giochi invernali", ha ammonito in un comunicato il Comitato per la riunificazione pacifica della Corea, sollecitando Seul a ...

Le amazzoni di Kim per suonare ai Giochi. Ma Seul non ci sta : Ci sarà anche un'orchestra nordcoreana di 140 elementi alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang in Corea del Sud che si apriranno il prossimo 9 febbraio. È questo il primo risultato concreto dei colloqui tra le delegazioni delle due Coree, la cui prima sessione si è tenuta ieri presso il posto di confine di Panmunjom nella zona demilitarizzata al 38° parallelo. L'orchestra Samjiyon terrà concerti a Seul e a Gangneung, località a ...

Nord Corea - Kim Jong-un riattiva la linea di comunicazione con il Sud : Pyongyang tratta la partecipazione ai Giochi invernali : La Corea del Nord ha riattivato la linea di comunicazione diretta con la Corea del Sud al villaggio di confine di Panmunjom: lo ha reso noto il canale di Stato Kctv. Seul, secondo i media sudCoreani, ha riferito che due funzionari dei rispettivi Paesi hanno avuto occasione di “testare” il ritorno alla piena operatività. Nel suo discorso di fine anno il presidente Nord-Coreano Kim Jong Un aveva teso la mano a Seul evocando la ...

Sui pattini a Giochi - nordcoreani Ryom e Kim sognano : Si esibiscono sulle note dei Beatles, amano ajkovskij, e puntano a entrare nella top ten mondiale delle coppie che pattinano. Ma il sogno vero è quello di poter varcare il confine della loro Corea del ...

Giochi 2018 - Seul accetta proposta Kim : 10.00 La Corea del Sud propone al Nord di tenere il 9 gennaio i colloqui di "alto livello" bilaterali al fine di favorire la partecipazione della delegazione di Pyongyang alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, in risposta al messaggio di apertura sul tema fatto nel discorso di Capodanno dal leader Kim Jong-un nel suo messaggio di inizio anno alla nazione. E' questa la soluzione del ministro dell'Unificazione Cho Myoung-Gyon, per il quale il ...