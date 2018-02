Garanzia legale e GdO | Konsumer | il 50% delle insegne nettamente insufficiente

helpconsumatori

: SimplyBiz | Garanzia legale, Konsumer: nel comparto abbigliamento sportivo il 66% dei rivenditori comunica con... - SimplyBizSummit : SimplyBiz | Garanzia legale, Konsumer: nel comparto abbigliamento sportivo il 66% dei rivenditori comunica con... - Ori254 : RT @dukana2: L’ha scelto #Renzi....una “garanzia”.....di devastazione...e corruzione......vero #Descalzi? - PravatoSilvano : RT @dukana2: L’ha scelto #Renzi....una “garanzia”.....di devastazione...e corruzione......vero #Descalzi? -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) In conclusione si può affermare che anche la grande distribuzione , così come gli operatori dell'abbigliamento moda e sport, presta scarsa attenzione a comunicare in modo completo e trasparente la ...