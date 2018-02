Fumo passivo | i rischi si ripercuotono soprattutto sui bambini

vanityfair

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Sin da piccoli, l’orsacchiotto è il peluche per eccellenza che ci ispira sicurezza, proteggendoci di notte nel lettino e diventando compagno di mille avventure durante il giorno. Oggi questo amico di pezza ha un nome e diventa ancora più prezioso: si chiama “Ector The Protector Bear” ed è un orsacchiotto speciale con il compito di proteggere i piccoli ed educare i grandi suilegati al. Un progetto più che un mero oggetto promosso da Roche con il patrocinio di WALCE – Women Against Lung Cancer in Europe – e la collaborazione di Trudi: Ector, infatti, non è solo un giocattolo. Grazie a un sensore posto al suo interno, sviluppato da The FabLab, Ector tossisce ogni volta che qualcuno fuma vicino a lui. Così facendo scoraggia i fumatori, avverte i genitori ed educa ia tenersi lontani dalle minacce del. Spesso i più grandi, senza prestarci troppa ...