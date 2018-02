Forse alla Casaleggio Associati hanno capito che non tutti gli hacker sono hacker 

agi

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Sulla home page del blog ufficiale del Movimento 5 stelle di martedì 7 febbraio si potevano vedere due post con due titoli molto diversi tra loro. Uno recita: "glicriminali". Il secondo, poco dopo, invece: "", dove Davide Casaleggio sembra aprire all'ipotesi che l'individuato ieri dalla polizia potrebbe non essere perseguito se "verrà dimostrato che non ha agito con dolo", perché, aggiunge, "abbiamo sempre ringraziato chi ci ha aiutato". Una contraddizione che si giustifica se si ripercorrono gli eventi degli ultimi due giorni, e alla confusione generata dai ruoli e dalle azioni dei protagonisti di questa vicenda. E cheaprirà la strada, per ora difficile solo da immaginare, alla possibilità che anche in Italia si discuta dei bug bounty ...