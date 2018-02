For Honor | Arrivano i server dedicati

Nuovo aggiornamento per For Honor - ma a metà febbraio tutto cambierà : Ubisoft ha continuato a rifornire For Honor con una serie costante di aggiornamenti da quando il gioco è stato lanciato, e continua questa settimana con un Nuovo update. Per festeggiare un'altra settimana di contenuti aggiuntivi, Ubisoft ha rilasciato un Nuovo video in cui vengono mostrate alcune dei nuovi emote per For Honor. https://www.youtube.com/watch?v=pcwG4CMxlKc Il gioco non presenta un sacco di nuovi contenuti, ma i nuovi emote ...

Ecco quando sarà disponibile la nuova stagione di For Honor : Ubisoft annuncia che la stagione cinque di For Honor, Age of Wolves, sarà disponibile dal 15 febbraio, contemporaneamente su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC. In concomitanza con il primo anniversario di For Honor, Age of Wolves migliorerà le basi dell'esperienza di gioco concentrandosi soprattutto sul bilanciamento degli eroi, il matchmaking e la connettività. disponibile come aggiornamento gratuito, Age of Wolves apporterà importanti ...

Nuova stagione in arrivo per For Honor : Ubisoft è lieta di annunciare, che a partire dal 15 Febbraio sarà disponibile la quinta stagione per For Honor, in concomitanza su PS4, Xbox One e Windows PC. Il primo anniversario del gioco migliorerà l’esperienza offerta tramite il bilanciamento degli eroi, oltre a introdurre modifiche al sistema di combattimento e opzioni di personalizzazione. For Honor: Nuova stagione a Febbraio A partire da Febbraio ...

Huawei e Honor regnano in Cina - Samsung e Meizu in Forte perdita : In base a dei dati proposti da GFK, Huawei ed Honor hanno dominato la Cina durante il 2017, mentre Samsung e Meizu sono stati un flop. Il 2017 è terminato da ancora poco tempo. Nonostante già molte case abbiano iniziato a presentare i propri smartphone per il 2018, come Meizu e Samsung, sarebbe interessante poter vedere le prestazioni dei produttori hardware durante l’anno passato. Proprio per questa ragione, ci viene incontro la grande ...

Honor conferma : niente Android 8.0 Oreo per Honor 8 - Forse per Honor 6X : Honor 8 e Honor 6X saranno aggiornati ad Android 8.0 Oreo? Ecco le ultime dichiarazioni ufficiali di Honor! L'articolo Honor conferma: niente Android 8.0 Oreo per Honor 8, forse per Honor 6X è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Honor lancerà un nuovo smartphone con 4 fotocamere - ma Forse è solo Honor 9 Lite : Honor si appresta a lanciare uno smartphone sul mercato indiano entro la fine del mese: sarà dotato di 4 fotocamere e sarà probabilmente Honor 9 Lite. L'articolo Honor lancerà un nuovo smartphone con 4 fotocamere, ma forse è solo Honor 9 Lite è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

For Honor : nuovo emote introdotto - costerà 10 - 000 crediti : Fin da quando l'evento invernale Frost Wind Festival ha avuto inizio i giocatori di For Honor hanno avuto a disposizione contenuto nuovo di zecca, riporta Dualshockers.A partire da oggi invece, i giocatori potranno usufruire di un nuovo emote che permetterà loro di beffarsi degli altri giocatori, in una maniera tutta invernale. Ubisoft ha infatti introdotto una nuova iterazione con l'ambiente: le battaglie con le palle di neve.L'emote infatti ...

For Honor : al via l'evento invernale : Ubisoft annuncia che dal 21 dicembre 2017, al 4 gennaio 2018, For Honor ospiterà un evento invernale, il Festival del Vento Glaciale, su tutte le piattaforme. Durante l'evento, i giocatori potranno partecipare a una nuova modalità Rissa e ottenere esclusivi oggetti per la personalizzazione a tema invernale. Dal 21 dicembre, i venti gelidi che soffieranno sul mondo di For Honor daranno vita a un campo di battaglia da brivido. I giocatori ...

For Honor : Ubisoft annuncia l’evento invernale : Ubisoft annuncia che dal 21 Dicembre 2017 al 4 Gennaio 2018, For Honor ospiterà un evento invernale chiamato “Il Festival del Vento Glaciale” su tutte le piattaforme, evento durante il quale i giocatori, possono partecipare ad una nuova Rissa e ottenere oggetti esclusivi per la personalizzazione a tema invernale. L’inverno arriva in For Honor I giocatori potranno accedere alla nuova modalità chiamata ...

Aggiornamento 1.17 For Honor oggi 18 dicembre : orario manutenzione - cambiamenti e novità : oggi 18 dicembre è atteso un importante Aggiornamento per For Honor, si tratta dell'1.17. A causa di questo i server saranno in manutenzione per circa un'ora e mezza a partire dalle 15:00 del pomeriggio, ora italiana. Questo significa che gli utenti in quella finestra di tempo saranno impossibilitati dall'accedere e giocare a For Honor. Questa patch di For Honor arriverà su tutte le piattaforme, PC, PS4 e Xbox One e porterà alcuni grandi ...

Server dedicati in arrivo per For Honor : Ubisoft annuncia un open test globale : Ubisoft annuncia che questa settimana tutti gli utenti, tra cui anche chi non possiede il gioco, potranno partecipare al primo open test dei nuovi Server dedicati di For Honor dalle 14:00 del 14 dicembre alle 02:00 del 18 dicembre su tutte le piattaforme disponibili.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale: L'open test per i Server dedicati è il prossimo passaggio verso la nuova infrastruttura online per il gioco che debutterà nel 2018. I ...

Evento Honor il 13 dicembre - Forse dedicato a Honor Magic 2 : Honor fissa un Evento di presentazione per il prossimo 13 dicembre: probabilmente verrà svelato il nuovo Honor Magic 2. L'articolo Evento Honor il 13 dicembre, forse dedicato a Honor Magic 2 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Come il Mate 10 il nuovo Honor V10 : punti Forti e deboli - in attesa dell’uscita in Italia : È stato presentato ieri per l'Europa il nuovo Honor V10, che ha l'obiettivo di offrire una valida alternativa ad Huawei Mate 10, il dispositivo da cui trae palese ispirazione (non predisposto per il lancio in Italia, arrivato solo in versione Pro e Lite). Diversi sono gli elementi su cui Honor V10 intende costruire la propria fortuna. Innanzitutto senz'altro apprezzerete il display FullView LCD IPS da 5.99 pollici con risoluzione di 2160 x ...

For Honor : arriva il supporto a Xbox One X : Già da un mese circa la nuova Xbox One X è disponibile nei negozi, la console "mid gen" di Microsoft che offre la possibilità ai giocatori di giocare i loro titoli preferiti in una veste grafica migliorata grazie alla potenza extra offerta dalla macchina.Sono già parecchi i titoli che hanno ricevuto una patch apposita per Xbox One X, alcuni giochi sono anche stati analizzati a fondo da Digital Foundry per scoprire quali migliorie hanno ricevuto, ...