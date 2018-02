Festival di Sanremo | i tweet dall’Ariston

“Ho chiesto scusa a mia moglie 357 volte…”. Il retroscena di Fiorello. Mattatore della prima serata del Festival di Sanremo - lo showman ha raccontato questo particolare della sua vita con l’amata Susanna. Cosa ha combinato : “Tutti parlano di Sanremo. Una puntatona, ascolti stellari… Ho ricevuto telefonate di gente che non sentivo da anni, ogni tanto ci vuole. E’ stato bello, divertente”. All’indomani del debutto della 68esima edizione del festival di Sanremo, di cui è stato grande protagonista e motore, Fiorello torna a casa e riprende la sua trasmissione ‘Il Rosario della sera’ su radio Deejay. Il picco di ascolto, ...

MAGO FOREST/ Video - per lui non è la prima volta sul palco dell'Ariston (Festival di Sanremo) : Il MAGO FOREST, sarà ospite oggi 7 Febbraio al Festival di Sanremo 2018 accanto a Baglioni, la Hunziker e Favino. Che numero di magia farà? Cresce l'attesa dei fan(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:49:00 GMT)

Il Festival di Sanremo - un affare per le escort : Sanremo è Sanremo e lo sanno bene le escort. Nella città ligure che ospita il festival, sono arrivate la ex pornostar, ora escort da mille euro a prestazione, Milly D’Abbraccio e la trans pugliese Alessia Nobile, e se la prima, ufficialmente presenta Music Tv, la community dedicata ai giovani musicisti emergenti, la seconda ha affermato alla Zanzara su Radio 24: “Qui, per una settimana c’è il mondo e io ne approfitto cantando in un altro ...

68° Festival di Sanremo – Seconda serata del 07/02/2018 – Tutti i cantanti in gara. Ospiti e foto. : Cinque serate consecutive. Venti Campioni e otto Nuove Proposte. Tanti Ospiti (più o meno super) e un terzetto di conduttori completamente nuovo e carico di incognite. Ma, soprattutto, gli occhi del pubblico italiano Tutti puntati sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, da decenni sede del Festival della Canzone Italiana, che quest’anno giunge alla sua 68° edizione, ovviamente in onda su Rai1 a partire dalle 20:35. Alla conduzione ci ...

Pippo Baudo a Sanremo 2018 con la lettera a cuore aperto al Festival ritrova Hunziker e Vessicchio (video) : Pippo Baudo a Sanremo 2018 dopo ben dieci anni dalla sua ultima apparizione: il paroliere italiano, che detiene il record nelle vesti di conduttore, avendo presentato ben tredici volte la kermesse, ritorna sul palco dell'Ariston e viene accolto con una standing ovation da parte del pubblico. "Ci sono poche persone ad essere la televisione", con questa frase ad effetto, Claudio Baglioni lancia Pippo Baudo a Sanremo 2018. Accompagnato da cori ...

ERMAL META E FABRIZIO MORO SOSPESI DAL Festival/ Domani la decisione finale (Sanremo 2018) : Nessuna squalifica per ERMAL META e FABRIZIO MORO, in gara al FESTIVAL di Sanremo 2018 con il brano "Non mi avete fatto niente": le parole di Claudio Baglioni sulla vicenda.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:27:00 GMT)

L’ironico Arrivedorci di Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 : video della 2ª serata : Prosegue la competizione degli Elio e Le Storie Tese al Festival di Sanremo 2018 con la loro Arrivedorci, tra i brani in gara nel corso della seconda serata trasmessa in diretta questa, mercoledì 7 febbraio, su Rai 1. Dopo il primo travestimento del gruppo messo in scena in occasione del loro debutto alla 68^ edizione del Festival della Canzone Italiana - e che gli utenti del web hanno considerato un misto tra Cristiano Malgioglio e il Genio ...

SANREMO 2018/ Cantanti big e giovani - scaletta e diretta : Pippo Baudo lettera al Festival (Seconda serata) : SANREMO 2018, Cantanti big, la gara dei giovani e scaletta seconda serata: dieci big e quattro giovani in gara, ospiti Sting e Shaggy, Biagio Antonacci, Pippo Baudo e Il volo.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:14:00 GMT)

PIPPO BAUDO LETTERA APERTA AL Festival DI SANREMO/ Video - un racconto lungo 12 edizioni della kermesse : Video, PIPPO BAUDO, a pochi giorni dall'inizio del FESTIVAL di SANREMO, parla della sua relazione complicata con la cantante lirica Katia Ricciarelli.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 22:06:00 GMT)

Come vedere il Festival di Sanremo - in streaming o in diretta tv : La seconda puntata , Come tutte le altre, del resto, si potrà vedere anche su pc, tablet e smartphone, e sentire alla radio

Stefano Mancinelli/ Chi è il fidanzato di Nina Zilli? Le ultime news dal Festival (Sanremo 2018) : Stefano Mancinelli è l'attuale fidanzato di Nina Zilli, cantante in gara durante la 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018, in onda su Rai 1.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 21:44:00 GMT)

Il Volo/ Video - ospiti del Festival : il pubblico interrompe ''Nessun Dorma'' con gli applausi (Sanremo 2018) : Video, i giovanissimi cantanti facenti parte del gruppo chiamato Il Volo saranno ospiti a Sanremo, dove faranno un sentito omaggio al cantante Sergio Endrigo.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 21:39:00 GMT)

Video di Nina Zilli al Festival di Sanremo 2018 con Senza appartenere - la dedica alle donne che convince la giuria : Seconda esibizione per Nina Zilli al Festival di Sanremo 2018 con il suo inno alle donne intitolato Senza appartenere. L’artista piacentina torna sul palco dell’Ariston riproponendo di fronte al pubblico il brano dedicato al movimento femminile con il quale è riuscita a conquistare un’ottima posizione nella classifica delineata dalla giuria demoscopica dopo la prima performance trasmessa in diretta ieri, martedì 6 febbraio, su Rai ...

Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018 a tutto rock con la grintosa Così Sbagliato (video) : Stoccata iniziale per Le Vibrazioni al Festival di Sanremo 2018, dove Così Sbagliato è rientrata tra i brani a basso gradimento della giuria demoscopica nella serata d’apertura della kermesse. La band di Francesco Sarcina, fresca fresca di reunion, non ha però alcuna intenzione di arrendersi e non perde la grinta e l’attitudine rock che da sempre la contraddistingue, dimostrandosi decisa a ribaltare il risultato. Il nuovo meccanismo della ...