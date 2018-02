Falcon Heavy | Tesla saluta Marte l’8 Giugno a 100 milioni di km 

SpaceX - lancio perfetto Falcon Heavy : una Tesla in rotta su Marte : SpaceX, lancio perfetto Falcon Heavy: una Tesla in rotta su Marte “La missione è andata bene quanto si poteva sperare” ha detto un entusiasta Elon Musk Continua a leggere L'articolo SpaceX, lancio perfetto Falcon Heavy: una Tesla in rotta su Marte sembra essere il primo su NewsGo.

Falcon Heavy è solo un “preludio” : Musk preannuncia una versione migliorata del razzo appena lanciato per colonizzare la luna e Marte : Una macchina sportiva, una Tesla Roadster rossa, sta andando per la sua strada lungo un’orbita adiacente a Marte, lanciata dal più potente razzo operativo del mondo, il Falcon Heavy di SpaceX, decollato ieri. Il razzo è partito alle 15:45 ora locale, dalla stessa piattaforma del Kennedy Space Center che la NASA nel 1969 usò per mandare gli astronauti sulla luna. I due booster laterali del razzo sono atterrati 8 minuti dopo il decollo, tra gli ...

Esplorazione Spaziale - il lancio di Falcon Heavy di SpaceX è una svolta storica : la sana follia di Elon Musk spinge l’Umanità verso traguardi straordinari : Falcon Heavy, il nuovo, grande razzo della SpaceX, è partito per il suo primo volo, portando con sé una macchina sportiva destinata a compiere un viaggio senza fine fino a Marte. Falcon Heavy è il razzo più potente in uso oggi, raddoppiando la spinta al decollo dei suoi concorrenti più vicini. Per SpaceX, l’azienda aeroSpaziale privata guidata de Elon Musk, è stato un test trionfale per il nuovo e grande razzo progettato per trasportare ...

