Facebook Messenger e Instagram presentano nuovo funzioni per gli appassionati

Facebook aggiunge le emoji alle foto profilo di Messenger : Sad Cinemino? Birretta? Qualsiasi altra attività declinabile in un diminutivo e/o vezzeggiativo, sarà quella che potreste comunicare con una semplice emoji sul vostro profilo Messenger, in modo da far sapere ai vostri contatti cosa avete bisogno di fare. Lo stesso vale per gli stati d’animo. Come confermato a TechCrunch, dopo uno spoiler di WABetaInfo e l’immancabile post di Matt Navarra, è in fase di test “la possibilità per ...

Come cancellare messaggi Facebook Messenger : Volete cancellare le conversazioni da Facebook Messenger ma state incontrando difficoltà nel farlo? Non temete, anche se può sembrare un’operazione banale, si tratta di un argomento molto cercato in rete. Questo è dovuto al fatto che rispetto ad altre applicazioni di messaggistica il metodo è leggermente diverso. Se utilizzate molto questa app per comunicare con Android o iOS, può capitare di voler fare un po’ di pulizia e voler ...

Giocare a Uno su Facebook Messenger : Su Facebook Messenger arriva anche Uno come Instant Game. Giocare a Uno via chat: dopo il Tetris, un nuovo gioco su Facebook Messenger. Ecco come sbloccarlo Gioco Uno su Facebook Messenger Grandi novità per tutti gli utenti che sono abituati ad usare Facebook Messenger non solo come chat, ma anche come piattaforma di gioco online. Poche ore […]

Il gioco UNO è disponibile sulla piattaforma di gaming di Facebook Messenger : I fan di UNO, popolare gioco di carte di Mattel Inc., saranno felici di sapere che a partire da ieri, 30 gennaio, il gioco è disponibile sulla piattaforma Facebook Messenger. Sarà un adattamento preciso della classica controparte cartacea, con alcune novità. Ci saranno due modalità di gioco: classica ed a squadre, oltre alla possibilità di giocare secondo regole personalizzate. L'articolo Il gioco UNO è disponibile sulla piattaforma di gaming ...

"Bambini indifesi - chiudete Messenger Kids". L'appello di medici - genitori e avvocati a Facebook : Una lettera raccoglie decine di associazioni, educatori e legali che chiedono a Menlo Park di annullare il progetto di una versione per gli under 13: "È un...

Facebook per bambini - l’allarme degli esperti : “Fermate Messenger Kids” : Arriva Messenger Kids e sono oltre 100 fra le associazioni di genitori, medici e gruppi per le liberta’ civili che hanno chiesto in una lettera a Facebook di interrompere l’applicazione destinata ai minori di 13 anni. Il social, scrivono gli esperti nella lettera, sarebbe pericoloso per lo sviluppo dei piu’ piccoli. L’applicazione ha regole piu’ stringenti per l’accesso rispetto a quella per adulti, e a ...

"Chiudete subito Messenger Kids" - medici e pediatri attaccano Facebook : “Chiudete Messenger Kids”. Sono tanti i medici, i pediatri, gli esperti di salute mentale che stanno pressando Facebook affinché sospenda l’app dedicata ai bambini sotto i 13 anni. Con una lettera che mette in guardia sulla vulnerabilità di questi utenti e che descrive i rischi che i più piccoli corrono accedendo a servizi, pur protetti, di questo tipo: “All’età di 6 anni un bambino ...

Come cambierà Facebook Messenger nel 2018 : O quando bisogna festeggiare il compleanno del proprio nipote che vive dall'altra parte del mondo. Per questo motivo verranno potenziati gli strumenti per comunicare in diretta , sfruttando ...

Facebook Messenger sarà presto più semplice e snello : Facebook promette di rendere più semplice e snello Messenger, che negli ultimo tempi è decisamente ingombrante e complicato. L'articolo Facebook Messenger sarà presto più semplice e snello è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Facebook promette di semplificare Messenger Video : Oggi, #Facebook ha rilasciato uno schema logico delle sue priorita' per quanto riguarda l'applicazione [Video] di #Messenger, e una cosa è chiara: l'obiettivo finale è quello di semplificare il servizio. Negli ultimi anni, la societa' ha aggiunto molte nuove funzionalita' alla semplice chat in Messenger e il risultato è che l'app è molto pesante e non su tutti i telefoni funziona correttamente. Ecco dunque che Facebook, per ovviare il problema, ...

Facebook promette di semplificare Messenger : Oggi, Facebook ha rilasciato uno schema logico delle sue priorità per quanto riguarda l'applicazione di Messenger, e una cosa è chiara: l'obiettivo finale è quello di semplificare il servizio. Negli ultimi anni, la società ha aggiunto molte nuove funzionalità alla semplice chat in Messenger e il risultato è che l'app è molto pesante e non su tutti i telefoni funziona correttamente. Ecco dunque che Facebook, per ovviare il problema, mesi fa ha ...

Danimarca - 1000 giovani denunciati per video hot su Facebook Messenger - : Al centro dell'indagine c'è un filmato con due 15enni che sarebbe stato condiviso da 800 ragazzi e 200 ragazze, ora accusati di diffusione di materiale pedopornografico. Le pene previste arrivano fino ...

Come colorare conversazioni in Facebook Messenger : Sebbene sia una novità introdotta già da tempo, non molti sanno che è possibile colorare conversazioni in Facebook Messenger sia dall’applicazione che da PC ed avere delle chat più simpatiche e fantasiose! In realtà colorare le conversazioni Messenger è davvero semplicissimo, tuttavia non è molto intuitivo. Di seguito vi spiegheremo in due semplici passi Come fare, sia da PC che da smartphone: incominciamo! conversazioni segrete Facebook ...

Facebook - su Messenger arriva la realtà virtuale : Su Messenger arriva la realtà virtuale. Nella videocamera della chat arriveranno i World Effects ovvero oggetti tridimensionali da sovrapporre a foto.