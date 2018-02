ilfattoquotidiano

: Fabrizio Denunzio, se per Jules Verne l’unico colonialismo buono era quello francese - silviabest77 : Fabrizio Denunzio, se per Jules Verne l’unico colonialismo buono era quello francese - Cascavel47 : Fabrizio Denunzio, se per Jules Verne l’unico colonialismo buono era quello francese - ilfattoblog : Fabrizio Denunzio, se per Jules Verne l’unico colonialismo buono era quello francese - Ci ha fatto partire da un cr… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Ci ha fatto partire da un cratere spento fra i ghiacci d’Islanda, seguendo la pergamena cifrata di un alchimista del Seicento, per farci sbucare alle pendici dell’isola di Stromboli. Gli oceani che abbiamo attraversato non erano in superficie, ma nel centro della terra. Poi, insieme ad Aronnax, Conseil e Land, siamo miracolosamente scappati dal Nautilus, il sottomarino-trappola, per risvegliarci sani e salvi nella capanna di un pescatore. Insieme a Michel Ardan abbiamo volato, in sella a un missile, attorno alla luna. Con Helen abbiamo visto il raggio verde e con Fogg abbiamo fatto il giro del mondo in ottanta giorni. Il responsabile e genio di queste fantastiche avventure, e di molte altre ancora, si chiama. L’immaginazione di ogni bambino del Novecento si è nutrita di questa sostanza esplosiva, fatta di sogni e fantascienza. I romanzi disono stati, per tutti noi, la ...