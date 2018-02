Ex Casa Bianca ora al Grande Fratello

Superbowl - Eagles snobbano Trump : se invitati no alla Casa Bianca : Alcuni giocatori dei Philadelphia Eagles non andranno alla Casa Bianca in caso di invito da parte del presidente Donald Trump. Ad affermarlo, secondo quanto riportano i media americani, tre esponenti ...

Casa Bianca in allarme per le recenti perdite di Wall Street : E' quanto dichiarato da un funzionario della White House alla CNBC che tuttavia si è detto essere fiducioso "nei fondamentali dell'economia". La dichiarazione arriva dopo che venerdì 2 febbraio, la ...

Casa Bianca in allarme per le recenti perdite di Wall Street : E' quanto dichiarato da un funzionario della White House alla CNBC che tuttavia si è detto essere fiducioso "nei fondamentali dell'economia". La dichiarazione arriva dopo che venerdì 2 febbraio, la ...

Usa : Casa Bianca - preoccupati da sell-off azionario : E' ciò che un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato alla CNBC: "Siamo sempre preoccupati quando il mercato perde qualsiasi valore, ma siamo anche fiduciosi nei fondamentali dell'economia", ha ...

Superbowl - schiaffo dei campioni a Trump : pronti a boicottare l'invito alla Casa Bianca : NEW YORK - Gli Eagles di Philadelphia fanno la storia e vincono il loro primo Super Bowl. Ma, al di là dello sport e dello spettacolo di pubblicità e di performance live, negli Stati Uniti è già tempo di polemica politica. Alcuni atleti, infatti, hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di partecipare ...

Crisi militare : il nuovo corso della Casa Bianca - : "Il rifiuto USA di riduzione delle armi nucleari e delle declamazioni sulla necessità di un movimento "senza nucleare nel mondo", caratteristico per l'amministrazione Obama, rafforza la stabilità ...

Casa Bianca divulgherà il rapporto Dem : 00.24 La Casa Bianca non esclude di divulgare anche il rapporto dei Dem sul Russiagate. Così la portavoce Sarah Sanders. "Sembra che i membri della minoranza (democratica) in commissione abbiano stilato un rapporto separato e l'ammistrazione è pronta a lavorare con il Congresso per rispondere alle richieste di supervisione secondo gli standard applicabili che prevedono anche la necessità di proteggere le fonti di intelligence e i loro metodi" ...

Russiagate : Casa Bianca - memo ha interesse pubblico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Casa Bianca : il più grande mistero dell’amministrazione Trump è tra Melania e Michelle Obama : Raro è il segreto di Washington che può essere mantenuto a lungo. Eppure, dopo oltre un anno, uno dei più grandi misteri dell’amministrazione Trump, che ha gettato nel panico la first lady uscente, è stato finalmente svelato. Si tratta di una cornice. Questo era il regalo confezionato in una scatola blu di Tiffany & Company che Melania Trump ha regalato ad una disorientata Michelle Obama quando il presidente uscente e la moglie hanno dato il ...

DINOSAURI ALLA Casa BIANCA/ Scoperte orme di 110 milioni di anni fa in un parcheggio della Nasa : Nel parcheggio della sede della Nasa di Washington ritrovata una lastra contenente 70 orme di otto DINOSAURI, una scoperta fatta per puro caso ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:33:00 GMT)

Se Michelle Obama racconta la vita dopo la Casa Bianca : «Casa è dove siamo noi» : Barack ha poco spazio nell’armadio, i cani Bo e Sunny sono spaventati ogni volta che suona il campanello, a Malia è stata lasciata una camera in mansarda, tanto è via per il college. L’unica che ci ha guadagnato – in termini di comfort – è Sasha. Così va la vita degli Obama un anno dopo l’addio alla Casa Bianca. L’ha raccontato Michelle, nella prima intervista tv da ex First Lady, sul divano di Ellen ...

Russiagate - ok della Casa Bianca alla diffusione del memo segreto "anti-Fbi". E la popolarità di Trump sale : È sempre più duro lo scontro istituzionale sul Russiagate per un memo segreto che da giorni tiene Washington col fiato sospeso. La Casa Bianca avrebbe dato il via libera alla diffusione, prevista per venerdì, del documento che in sintesi accusa l'Fbi di aver condotto dall'inizio l'inchiesta sul Russiagate per danneggiare Donald Trump alle presidenziali dell'8 novembre 2016.Proprio la popolarità di Donald Trump sta ...

Michelle Obama svela il regalo ricevuto dai Trump alla Casa Bianca - : Dopo più di un anno dall'incontro con l'attuale first lady, Michelle ha rivelato che il pacco consegnatole conteneva una cornice

Usa - il Tesoro pubblica la Putin list : 210 nomi a rischio sanzioni. Ma la Casa Bianca frena : Duecentodieci russi rischiano pesanti sanzioni da parte degli Stati Uniti, per aver interferito nelle elezioni presidenziali americane del 2016. La lista, pubblicata dal dipartimento al Tesoro degli Stati Uniti, comprende 114 uomini politici e 96 oligarchi vicinissimi a Vladimir Putin. E' stato il Congresso a richiedere la suddetta lista al Tesoro, con una legge approvata lo scorso anno. Al momento però la Casa Bianca fa sapere di non ...