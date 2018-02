Eurosport, Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 non visibili su piattaforma Sky (Di giovedì 8 febbraio 2018) In merito alle indiscrezioni di stampa pubblicate questa mattina sul Messaggero, Eurosport conferma che i canali Eurosport 1 e Eurosport 2 disponibili sulla piattaforma Sky non includeranno la programmazione dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018. Con Sky, nonostante le negoziazioni, non è stato possibile raggiungere un accordo.La nostra ambizione è quella di offrire un’esperienza olimpica unica, in grado di coinvolgere il maggior numero di persone sul maggior numero di schermi, attraverso la copert... digital-news (Di giovedì 8 febbraio 2018) In merito alle indiscrezioni di stampa pubblicate questa mattina sul Messaggero,conferma che i canali1 e2 disponibili sullaSky non includeranno la programmazione dei. Con Sky, nonostante le negoziazioni, non è stato possibile raggiungere un accordo.La nostra ambizione è quella di offrire un’esperienza olimpica unica, in grado di coinvolgere il maggior numero di persone sul maggior numero di schermi, attraverso la copert...

Con TIM ed Eurosport i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 arrivano direttamente su mobile : TIM diventa oggi il primo operatore del settore delle telecomunicazioni col titolo di Official mobile Broadcaster. Grazie alla collaborazione con Eurosport offrirà una serie di contenuti esclusivi per seguire i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018. I clienti mobile avranno a disposizione la sezione TIM nell'app Eurosport, quelli TIMVISION potranno seguire tutto live con Eurosport Player. L'articolo Con TIM ed Eurosport i Giochi Olimpici ... : TIM diventa oggi il primo operatore del settore delle telecomunicazioni col titolo di OfficialBroadcaster. Grazie alla collaborazione conoffrirà una serie di contenuti esclusivi per seguire i. I clientiavranno a disposizione la sezione TIM nell'app, quelli TIMVISION potranno seguire tutto live conPlayer. L'articolo Con TIM ed...

Ogni minuto dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 saranno live su Eurosport : Ogni minuto dei Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 saranno live su Eurosport. Parte infatti tra pochi giorni la prima avventura olimpica targata Eurosport per quella che si annuncia la prima edizione “fully digital”, in grado far vivere allo spettatore un’esperienza totalmente immersiva. Una programmazione senza precedenti, in grado di raggiungere sempre più persone, su tutti gli schermi e tutti i device ... deisu. Parte infatti tra pochi giorni la prima avventura olimpica targataper quella che si annuncia la prima edizione “fully digital”, in grado far vivere allo spettatore un’esperienza totalmente immersiva. Una programmazione senza precedenti, in grado di raggiungere sempre più persone, su tutti gli schermi e tutti i device ...

