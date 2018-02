Ermal Meta e Fabrizio Moro | che sono ancora in gara a Sanremo

Le cose da sapere su Ermal Meta - in gara a Sanremo 2018 : Canta insieme a Fabrizio Moro e della loro canzone si è parlato molto dopo un'accusa di aver violato il regolamento The post Le cose da sapere su Ermal Meta, in gara a Sanremo 2018 appeared first on Il Post.

Ermal Meta E FABRIZIO MORO RIAMMESSI A SANREMO 2018/ Video - cantante difende giornalista : “Fa il suo lavoro” : ERMAL META e FABRIZIO MORO RIAMMESSI al Festival, nessun 'autoplagio' per "Non mi avete fatto niente", canzone di nuovo in gara a SANREMO 2018. La loro versione in conferenza stampa(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:51:00 GMT)

Conferenza stampa di Ermal Meta e Fabrizio Moro - le dichiarazioni a Sanremo 2018 (video) : “Non avrebbe senso aver fatto quello di cui siamo accusati” : La prima Conferenza stampa di Ermal Meta e Fabrizio Moro dopo il polverone sollevato per la canzone Non mi avete fatto niente, si è tenuta oggi all'Ariston Roof. I due artisti, tra i Campioni del Festival di Sanremo 2018, hanno presentato anche Michele Placido, regista del videoclip ufficiale, che ha raccontato la nascita della sceneggiatura e delle idee ispirate dal testo del brano. Meta, Moro e Febo sono gli autori del brano e vantano una ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro sospesi e riammessi : “La parola plagio fa male” : Dichiarazioni di Ermal Meta e Fabrizio Moro, i cantautori sospesi dalla gara del 68/o festival di Sanremo per dubbi sulla loro canzone e poi riammessi. “La parola plagio mi ha fatto veramente male”. Così Fabrizio Moro in conferenza stampa all’Ariston. “E’ il momento di fare chiarezza – insiste -. L’idea è scrivere una canzone sulla paura che ha contaminato le nostre vite, perché un famigliare di una vittima del ...

Silvia Notargiacomo/ Chi è la fidanzata di Ermal Meta? : Silvia Notargiacomo è la fidanzata di Ermal Meta, il cantante italo-albanese che sta partecipando al Festival di Sanremo insieme a Fabrizio Moro.(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 18:07:00 GMT)

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro : «Non abbiamo usato il campionamento di ‘Nel Blu Dipinto di Blu’ ma di una canzone pressochè sconosciuta» – Video : Conferenza stampa di Meta e Moro Parlano loro. Adesso che la Rai ha stabilito che non hanno violato il regolamento del Festival di Sanremo 2018, Ermal Meta e Fabrizio Moro spiegano la loro posizione in merito alle turbolente polemiche che li hanno visti protagonisti. Ai giornalisti presenti al Roof dell’Ariston, Meta dice: “Tutti sappiamo cosa è successo negli ultimi giorni. Voglio fare una piccola premessa: tutti sapete chi avete ...

Ermal Meta e Fabrizio Moro : “Non siamo due furbacchioni - siamo stati male” : Ermal Meta e Fabrizio Moro, nella conferenza stampa di giovedì 8 febbraio, commentano il “caso” che li ha coinvolti e rispondono alle polemiche relative al brano Non mi avete fatto niente, accusato da più parti di non essere “nuovo” ma non squalificato dalla gara dei Big del 68° Festival di Sanremo per decisione dell’ufficio legale […] L'articolo Ermal Meta e Fabrizio Moro: “Non siamo due furbacchioni, ...

Sanremo 2018 - Fabrizio Moro ed Ermal Meta : «Non siamo due furbacchioni» : Ermal Meta e Fabrizio Moro arrivano in sala stampa con lo sguardo ammaccato di chi si sente tra il ferito, il deluso e il rattristato, ed sono qui per dare spiegazioni: è la prima volta che si presentano al pubblico dopo lo «scandalo» che li ha coinvolti (e travolti) in questo 68esimo Festival di Sanremo. LEGGI ANCHESanremo 2018, il «giallo» sul brano di Ermal Meta e Fabrizio Moro Dopo due giorni di polemiche, incertezze, rimandi e ...

Sanremo : Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara Ascolta : plagio? : 'A seguito delle valutazioni effettuate, la Rai ritiene che non si debba escludere dalla gara la canzone di Ermal Meta e Fabrizio Moro, in quanto conforme al requisito di novità previsto dal ...

Sanremo 2018 - Festival di Baglioni/ News live : riammessi in gara Moro e Ermal Meta - la canzone è inedita : Festival di Sanremo 2018, News live: ascolti seconda serata in calo, share 47,7% meglio di Conti. Ospiti di oggi, canzone Ermal Meta e Fabrizio Moro resta in gara, cantanti riammessi(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:00:00 GMT)

Ermal Meta E FABRIZIO MORO RIAMMESSI A SANREMO 2018/ Video - canzone in gara : “brano inedito - può competere” : ERMAL META e FABRIZIO MORO RIAMMESSI al Festival, nessun 'autoplagio' per "Non mi avete fatto niente", canzone di nuovo in gara a SANREMO 2018, intanto il brano è primo in radio(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:30:00 GMT)

Festival. Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono in gara : Caso chiuso. La Rai ha deciso di lasciare in gara Ermal Meta e Fabrizio Moro. “A seguito delle valutazioni effettuate”

Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono a Sanremo 2018 : la decisione della Rai : Festival di Sanremo: Ermal Meta e Fabrizio Moro restano in gara Dopo tanto parlare, ecco arrivare la decisione definitiva della Rai: Ermal Meta e Fabrizio Moro rimangono a Sanremo 2018. Difatti, durante la consueta conferenza stampa di rito, la produzione del Festival di Sanremo ha annunciato che non ci siano i requisiti necessari per escludere dalla gara Ermal Meta e Fabrizio Moro. Ma cosa è successo? Perchè i due cantautori hanno rischiato ...

Sanremo 2018 - Ermal Meta e Moro riammessi in gara : non è plagio. Scoppia la polemica in sala stampa : La gestione da parte della Rai del caso Ermal Meta e Moro è imbarazzante, per usare un eufemismo. Accusati di plagio di un brano di Sanremo 2015, inizialmente sono stati perdonati. 'Sapevamo tutto, ...