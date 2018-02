Elezioni | nasce il ' Laboratorio civico' Le Regionali test per le Comunali del 2019

Nasce 'Futura' - verso un nuovo centrosinistra più largo dopo le Elezioni Video : Si è svolta nella mattinata di questo sabato 3 febbraio a Roma, nel centralissimo Teatro de' Servi, l'assemblea che ha dato vita a Futura, una rete politica che ha come obiettivo la creazione un nuovo centrosinistra largo e plurale, diverso da quello attuale. Fra i promotori molti esponenti con un passato in SEL e che di recente in Campo Progressista con Giuliano Pisapia, molti dei quali non sono candidati [Video] alle imminenti #elezioni ...

Elezioni - Bonino e Tabacci : nasce lista +Europa-CD : Col simbolo di Centro Democratico risolto il problema delle firme. "Staremo nel centrosinistra, sulle modalità decideremo"

Elezioni - nasce "Civica Popolare" : lista centro guidata da Lorenzin : I partiti di Ap, Centristi per l'Europa, Democrazia Solidale, Italia popolare e Idv danno vita alla lista "Civica Popolare", che sosterrà "l'area politica che ha supportato i governi di questa legislatura". La lista sarà guidata da Beatrice Lorenzin e "avrà nel logo una margherita". "Nessuno può usare quel simbolo alle Elezioni politiche", ...

Elezioni - nasce 'Civica Popolare' : Lorenzin guida la lista dei centristi al fianco del Pd : La lista, si legge ancora, ' sarà guidata da Beatrice Lorenzin e avrà nel simbolo una margherita ' ed è ' il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione europeista e ...

Elezioni - nasce 'Civica Popolare' : Lorenzin guida la lista dei centristi al fianco del Pd : La lista, si legge ancora, ' sarà guidata da Beatrice Lorenzin e avrà nel simbolo una margherita ' ed è ' il primo passo per la costituzione di una forza politica di ispirazione europeista e ...

Nasce una nuova lista verso le Elezioni : 'Per una sinistra rivoluzionaria' Video : Non si fermano i movimenti a #sinistra in vista delle prossime #elezioni politiche della primavera 2018. Dopo la nascita di 'Liberi e Uguali [Video]' avvenuta lo scorso 3 dicembre per iniziativa di MDP, Possibile e sinistra Italiana ai quali si potrebbe aggiungere la parte sinistra di Campo Progressista e l'inizio del percorso di Potere al Popolo [Video], avviato dal centro sociale napoletano Je so' pazzo con l'adesione di Rifondazione ...

Nasce il partito dei sindaci (ma non si presenterà alle Elezioni) : Un movimento politico nato da oltre 400 amministratori locali eletti in liste civiche di tutta Italia, che non mira alle politiche del 2018 ma che intende costruire la nuova classe dirigente del Paese, partendo dall'esperienza amministrativa dei territori. A lanciarlo a Roma, presso la sede dell'Opificio Romaeuropa, è stato Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri. Lo annuncia un comunicato."L'Italia in Comune", ha detto il promotore, ...

L’Italia in Comune - nasce il movimento dei sindaci : “Non saremo partito di esuli o espulsi. Elezioni? Pensiamo al 2023” : Al debutto c’erano i sindaci di Parma Federico Pizzarotti e di Quarto (Napoli) Rosa Capuozzo, entrambi ex M5s, più ex parlamentari grillini come Massimo Artini, oltre a sindaci civici come Renato Accorinti (Messina). A pochi mesi dalle elezioni politiche, è nato a Roma il movimento dei sindaci “L’Italia in Comune“. Eppure, secondo il suo fondatore, il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, non ci sarà una lista in corsa ...

Nasce il Movimento dei sindaci : “Non saremo partito di esuli o espulsi. Elezioni? Pensiamo a quelle del 2023” : Al debutto c’erano i sindaci di Parma Federico Pizzarotti e di Quarto (Napoli) Rosa Capuozzo, entrambi ex M5s, più ex parlamentari grillini come Massimo Artini, oltre a sindaci civici come Renato Accorinti (Messina). A pochi mesi dalle elezioni politiche, è nato a Roma il Movimento dei sindaci. Eppure, secondo il suo fondatore, il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, non ci sarà una lista in corsa alle prossime politiche: “Siamo in ...