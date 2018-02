Elezioni | Bersani | “Renzi? Io sono quello che avrebbe dovuto essere lui M5s? Dialogo su

Elezioni - Bersani a Prodi : “Ho affetto - ma succhia un altro osso…”. E sul Pd : “Intesa con Forza Italia? C’è già” : “Per affetto uso una metafora da Prodi. Lui ha detto che ha succhiato l’osso nel referendum, adesso ho l’impressione che ne succhi un altro ma prima o poi, secondo me, bisogna dir basta perché se no si rischia di lasciare alla deriva le nostre idee e valori che so che son comuni”. Così Pierluigi Bersani, a Bologna per presentare i candidati locali della lista “Liberi e Uguali”, ha commentato l’esternazione di ieri di Prodi, secondo cui la ...

Elezioni - Bersani a Prodi : “Ho affetto - ma succhia un altro osso…”. E sul Pd : “Intesa con Foza Italia? C’è già” : “Per affetto uso una metafora da Prodi. Lui ha detto che ha succhiato l’osso nel referendum, adesso ho l’impressione che ne succhi un altro ma prima o poi, secondo me, bisogna dir basta perché se no si rischia di lasciare alla deriva le nostre idee e valori che so che son comuni”. Così Pierluigi Bersani, a Bologna per presentare i candidati locali della lista “Liberi e Uguali”, ha commentato l’esternazione di ieri di Prodi, secondo cui la ...

Elezioni - Bersani : “Mio ripensamento su Pd? Sì - quando Renzi cadrà dal triciclo e vorrà bene ai comunisti” : “ripensamento mio sul Pd? Faccia quello che vuole, a meno che Renzi non venga illuminato sulla via di Damasco o cada dal triciclo e improvvisamente diventi uno che vuol bene ai comunisti. Ormai per loro io sono diventato così, ma non mi offendo mica”. Sono le parole del candidato alla Camera per Liberi e Uguali, Pier Luigi Bersani, durante la trasmissione Dimartedì, su La7 (qui la prima parte). Diverse le scudisciate critiche al Pd Renziano: ...

Elezioni - Bersani : “Pd? Il suo istinto a traino renziano è allearsi con Berlusconi. Noi di LeU non lo faremo mai” : “Casini si candida a Bologna col Pd? Vedi che roba?”. Con questa battuta e una sonora risata l’ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani, ospite di Dimartedì (La7), commenta la candidatura di Pier Ferdinando Casini col suo vecchio partito. “Che il Pd sia per compattare il centrosinistra è abbastanza curioso” – continua l’esponente di Liberi e Uguali – “stiamo ai fatti, o, come si suol dire, alle uova del giorno. Stiamo andano a votare con una legge ...

Elezioni - Prodi agita centrosinistra. Boldrini 'Singolare voto a Casini'. Bersani 'Giudizio su Renzi generoso' : ROMA - Acque sempre più agitate nel centrosinistra dopo le parole di Romano Prodi che acuiscono lo scontro tra Pd e Liberi e uguali. 'Dispiace che Prodi abbia fatto queste osservazioni, sottovalutando ...

Elezioni - Bersani : “M5s? Noi parliamo con tutti - alleanza è altra cosa. Se il Pd vuole andare a destra - faccia pure. Noi no” : “alleanza con M5s? Quello è un tema parlamentare che riguarda il post-voto. Riguardo al dialogo, si parla con tutti. Ma fare alleanze è un altro discorso”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) da Pierluigi Bersani, esponente di Liberi e Uguali, che sottolinea: “Un governo con Di Maio presidente del Consiglio e io ministro? Lo vedo piuttosto difficile per due motivi. Innanzitutto, credo che non sarà facile smontare ...

Elezioni - Bersani : 'Su Lazio e Lombardia proviamo a trovare un accordo' : 'Stiamo lavorando, faremo di tutto. L'importante è che non sia un'ammucchiata contro la destra o un accordo tra gruppi dirigenti. Serve una proposta alternativa di sinistra rispetto a quella della ...

Elezioni 2018 - Bersani : "LeU lavora a intesa col Pd per Lombardia e Lazio" : Roma, 11 gennaio 2017 - Liberi e Uguali fa un passo verso il Pd e prova a tessere un'allenza mirata alle Elezioni regionali in Lombardia e Lazio , programmate nell'election day unico del 4 marzo 2018 (...

Elezioni - Bersani : 'Su Lazio e Lombardia proviamo a trovare intese' : Spiragli per un'intesa Pd-LeU alle Regionali. "Stiamo lavorando - assicura Pier Luigi Bersani parlando in Transatlantico alla Camera a chi gli chiede se si troverà un'intesa - faremo di tutto. L'...

Elezioni - Bersani : pronti a confrontarci anche coi 5 stelle : Roma, 8 gen. (askanews) 'Di Maio dovrà pur parlare con qualcuno. Se vuole parlare con noi, nell'ipotesi che voglia, verrà con un po' più di antifascismo, con un ripensamento sullo ius soli e così via, ...

Elezioni - Muroni e Bersani (LeU) : “La nostra priorità? Eliminare i contratti precari per i giovani” : “Chi ha di più deve dare di più”. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente e nuova coordinatrice della campagna elettorale di ‘Liberti e Uguali‘, arrivando all’Hotel Ergife a Roma per l’assemblea nazionale di LeU. E Pier Luigi Bersani, dopo un commento sull’editoriale dell’Economista per il quale Berlusconi non è più ‘unfit’ ma anzi ‘argine ai populisti’, ...

Elezioni - Bersani : “Alleanze? Parliamo con tutti tranne la destra. Priorità al lavoro” : “La Priorità si chiama lavoro: servono investimenti per dare lavoro e ridurre la giungla dei contratti precari. Senza queste cose non facciamo nulla con nessuno. Se ci sono queste due cose, più fisco e welfare, noi Parliamo. Con Renzi? Con tutti, tranne con la destra ma per una questione di igiene mentale”. Lo afferma Pier Luigi Bersani, a margine dell’assemblea nazionale di Liberi e Uguali. L'articolo Elezioni, Bersani: ...