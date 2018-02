Echoes from Levia | Soulbound è un interessante progetto per non vedenti e ipovedenti

Ecco Echoes from Levia : Soulbound l'interessante progetto per non vedenti e ipovedenti sviluppato da Cloverbit : Oggi vi parliamo di un particolare e interessante progetto sviluppato da Cloverbit intitolato Echoes from Levia Soulbound, un titolo pensato per non vedenti e ipovedenti.Echoes from Levia Soulbound è un audiogame creato da Cloverbit e progettato principalmente per un pubblico ipovedente e non vedente. Il giocatore interpreterà Seric, un ragazzo di umili origini e cieco dalla nascita, e lo seguirà durante la sua avventura nelle terre di Levia ...