Ecco finalmente il centrosinistra unito

Jamie Foxx e Katie Holmes - Eccoli (finalmente) insieme : Il sorriso c’è, la complicità pure. Jamie Foxx, 50 anni, e Katie Holmes, 39, hanno (finalmente) fatto il loro debutto in pubblico seduti allo stesso tavolo del Clive Davis Gala. C’è chi dice stiano insieme dal 2013, chi dal 2014, ma finora l’ex signora Cruise e l’attore premio Oscar per Ray si erano tenuti ben lontano dai riflettori. Di loro, come coppia, esisteva solo qualche scatto «rubato»: per le strade di Parigi (primavera ...

Elezioni - Ecco le facce che finalmente non vedremo più in Parlamento : Il 4 marzo si avvicina e i principali leader dei partiti stanno facendo a gara a chi la spara più grossa. Un po’ come faceva il Comitato nella trasmissione condotta da anni dal permaloso Giancarlo Magalli su Raidue, I fatti vostri. Sebbene lo scettro di chi le sta sparando più grosse spetta come sempre a Berlusconi, che ha promesso, tra le varie cose, di cancellare tante tasse e di introdurre una Flax tax al 15%. Certo, Berlusconi in ...

Elezioni - Ecco le facce che finalmente non vedremo più in Parlamento : Il 4 marzo si avvicina e i principali leader dei partiti stanno facendo a gara a chi la spara più grossa. Un po’ come faceva il Comitato nella trasmissione condotta da anni dal permaloso Giancarlo Magalli su Raidue, I fatti vostri. Sebbene lo scettro di chi le sta sparando più grosse spetta come sempre a Berlusconi, che ha promesso, tra le varie cose, di cancellare tante tasse e di introdurre una Flax tax al 15%. Certo, Berlusconi in ...

Elezioni - Ecco le facce che finalmente non vedremo più in Parlamento : Il 4 marzo si avvicina e i principali leader dei partiti stanno facendo a gara a chi la spara più grossa. Un po’ come faceva il Comitato nella trasmissione condotta da anni dal permaloso Giancarlo Magalli su Raidue, I fatti vostri. Sebbene lo scettro di chi le sta sparando più grosse spetta come sempre a Berlusconi, che ha promesso, tra le varie cose, di cancellare tante tasse e di introdurre una Flax tax al 15%. Certo, Berlusconi in ...

Bologna - Verdi finalmente allo scoperto : “Ecco perchè ho rifiutato Napoli - ieri mi ha chiamato Sarri…” : Verdi ha rifiutato il Napoli, una decisione coraggiosa quella del calciatore del Bologna che spiega tutti i motivi in un’intervista su Sky Sport: “non è stato un no al Napoli, non volevo lasciare il Bologna a gennaio. Avrei preferito rimanere qui per non lasciare un progetto di crescita fino a giugno. Sono lusingato dell’offerta, ci ho pensato, ma sono tornato sulla mia decisione. A Napoli mi hanno fatto sentire la loro ...

Selvaggia ha finalmente confessato tutto : Ecco non è tornata più con Francesco : Selvaggia Roma è tornata insieme all'ex fidanzato Luca Muccichini: la confessione è finalmente arrivata e Francesco Chiofalo aveva quindi ragione. La guerra tra i due ex di Temptation Island si è inasprita nelle ultime settimane, il territorio dello scontro sono stati i social network e si sono lanciati accuse a vicenda, non sono mancati gli insulti e le offese e insomma lo scenario non è stato nei migliori. Qualche giorno fa, su Instagram, ...

L'Isola dei Famosi 2018 - svelato finalmente il nome dell'inviato : Ecco chi è Video : Con la fine del ''Grande Fratello Vip'' la Mediaset aspetta con grande attesa l'inizio a gennaio de ''L'Isola dei Famosi 2018''. [Video]Riuscira' la conduttrice Alessia Marcuzzi e il reality ad emulare l'ottimo risultato di Ilary e il ''GF Vip''? Sicuramente visti i risultati davvero incredibili ottenuti dal Grande Fratello sara' davvero ardua per gli autori delL'Isola arrivare agli stessi livelli, ma nel mondo della televisione tutto è ...

F1 - Hamilton esce finalmente allo scoperto : 'Ecco quando mi ritiro' : Intervistato sulla data del suo possibile ritiro, Lewis Hamilton non ha nascosto che la sua permanenza in F1 non vada oltre il 2021 LaPresse/Reuters Un titolo di campione del mondo in tasca e tanta ...

Milan - Gattuso annuncia la rivoluzione tattica : Ecco il nuovo schieramento rossonero… finalmente! : Dopo il pareggio con il Benevento, con il goal di Brignoli entrato ormai nella storia, il Milan puntava a rialzare la testa a partire dal match di Europa League con il Rijeka, nonostante non contasse nulla ai fini della qualificazione. La compagine rossonera però ha rimediato un’altra figuraccia perdendo in casa della squadra croata per 2-0 con una prestazione ampiamente insufficiente. Al termine dell’incontro Gattuso ha fatto un ...

Stadio della Roma - terminata la Conferenza dei Servizi : (finalmente) approvato il progetto - Ecco quando sarà pronto [GALLERY] : 1/8 ...

Finalmente un commento sensato sul Var! E’ di Giampaolo - Ecco il suo pensiero : chi pensa il contrario è in malafede : “VAR? E’ la scoperta del secolo calcisticamente parlando perché comunque sbaglia sempre meno dell’occhio umano e rende maggior giustizia alle classifiche, è un giudice che sta sopra le parti e quindi non mi sento di polemizzare su questa nuova tecnologia”. Parole e musica di Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria. Dopo una marea di critiche da parte di diversi tecnici, calciatori ed addetti ai lavori, arriva questa giusta e sensata ...

Uomini e Donne : Ecco finalmente la scelta : Questa edizione di Uomini e Donne sarà ricordata soprattutto per il gran viavai dei tronisti e per le scelte difficili fatte dai corteggiatori e dalle corteggiatrici. Il dating show, da qualche anno, regala al pubblico da casa anche le emozioni e le storie del trono over, senza mai privarsi del grande sostegno degli opinionisti storici del programma come Gianni Sperti e Tina Cipollari. Anna sceglie di andare via La dama Anna Telesco, dopo tre ...