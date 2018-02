È morto l’ex calciatore Bruno Pace | aveva 74 anni

Aurora Betti / Grave lutto per l’ex protagonista di Temptation Island : è morto il nonno : Aurora Betti, Grave lutto per l'ex protagonista di Temptation Island: è morto suo nonno; la notizia tramite Instagram dove ha postato una foto e l'ultimo saluto.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 08:46:00 GMT)

Nazionale - è morto l’ex Ct Azeglio Vicini : Il calcio italiano è a lutto. E’ morto a Brescia l’ex commissario tecnico della Nazionale Azeglio Vicini. L’ex Ct ci ha lasciati alla soglia degli 85 anni, intristendo notevolmente questo ultimo giorno di calciomercato. E’ stato il tecnico degli azzurri ai Mondiali di Italia 90, ai quali arrivammo terzi, ed è rimasto in carica sulla panchina dell’Italia sino al 1991 prima di venir sostituito come Ct della Nazionale ...

Azeglio Vicini - morto a Brescia l’ex commissario tecnico della nazionale italiana a Italia ’90 : È morto a Brescia all’età di 85 anni l’ex ct della nazionale di calcio Azeglio Vicini. Lo scrive il Giornale di Brescia, spiegando che l’ex allenatore è scomparso ieri nella sua abitazione. Fu il ct che guidò la nazionale al terzo posto mondiale a Italia ’90. L'articolo Azeglio Vicini, morto a Brescia l’ex commissario tecnico della nazionale Italiana a Italia ’90 proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ilva - morto a 39 anni l’ex operaio Mario Amodio : campione del mondo di karate - si era ammalato di sclerosi multipla : “Operavo sui convertitori, nelle acciaierie, tra lance che immettono ossigeno e saldatrici. Lì la polvere minerale brillava, me la ricordo ancora come un incubo luccicante. Me la sentivo in gola tutto il giorno”. Con queste parole Mario Amodio era intervenuto nel corso della trasmissione Rai di Domenico Iannacone I Dieci Comandamenti e a Ugl Tv per parlare delle sue condizioni di lavoro all’Ilva. Lavorava lì come operaio, ed è ...

Ku Klux Klan - morto l’ex capo Edgar Ray Killen che ispirò “Mississippi burning” : era stato condannato a 60 anni di carcere : Era stato condannato nel 2005 a 60 anni di carcere per l’uccisione nel 1964 di tre militanti per i diritti civili, James Chaney, Andrew Goodman e Michael Schwerner. Uno dei più efferati omicidi a sfondo razziale in America vicenda che nel 1988 ispirò il film Mississippi Burning- Le radici dell’odio, interpretato da Gene Hackman e Willem Dafoe e premiato con sette Oscar. Edgar Ray Killen, ex capo del Ku Klux Klan, è morto venerdì notte in un ...

È morto “Fast” Eddie Clarke - l’ex chitarrista dei Motörhead : È morto il chitarrista britannico Eddie Clarke, soprannominato “Fast” e noto per aver fatto parte della formazione “classica” dei Motörhead, una delle band di hard rock più famose al mondo. Clarke è morto ieri dopo che era stato ricoverato in The post È morto “Fast” Eddie Clarke, l’ex chitarrista dei Motörhead appeared first on Il Post.

Massimo Maria Berruti morto - l’ex parlamentare forzista era malato da tempo : Si è spento lunedì a Roma Massimo Maria Berruti. Esponente storico di Forza Italia e del Pdl (è stato deputato dal 1996 al 2013), l’ex parlamentare azzurro che avrebbe compiuto 69 anni quest’anno, era malato da tempo. Ex capitano della Guardia di Finanza, Berruti è stato avvocato civilista di Silvio Berlusconi, nonché consulente del gruppo Fininvest. I funerali si terranno mercoledì. L'articolo Massimo Maria Berruti morto, ...

È morto l’ex giudice Ferdinando Imposimato : Ferdinando Imposimato è morto questa mattina all’età di 81 anni al Policlinico Gemelli di Roma. Era nato a Maddaloni (Caserta) il 9 aprile 1936. Nella sua lunga carriera di magistrato, è stato giudice istruttore di alcuni tra i più importanti processi di terrorismo, come quello per il caso Moro e quello per l’attentato al Papa, l’omicidio del vicep...

È morto l’ex astronauta Bruce McCandless - il primo uomo a fluttuare nello Spazio senza essere agganciato a un veicolo spaziale : L’ex astronauta statunitense Bruce McCandless, il primo uomo a fluttuare nello Spazio senza essere agganciato a un veicolo spaziale, è morto giovedì in California. Aveva 80 anni. McCandless fu il Capsule communicator, cioè la persona che tiene il contatto tra gli astronauti in volo The post È morto l’ex astronauta Bruce McCandless, il primo uomo a fluttuare nello Spazio senza essere agganciato a un veicolo spaziale appeared first on ...

morto il Cardinale Bernard Law/ Caso Spotlight - l’ex arcivescovo di Boston non denunciò i preti pedofili : È Morto il Cardinal Bernard Francis Law, ex arcivescovo di Boston e coinvolto nel triste Caso Spotlight per non aver denunciato i preti pedofili nella sua Diocesi(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 11:27:00 GMT)

morto in un incidente stradale l’ex ministro Altero Matteoli : l’ex ministro Altero Matteoli è Morto nell’incidente stradale in cui era rimasto coinvolto sulla via Aurelia all’altezza di Capalbio. Matteoli era stato estratto dalle lamiere dell’auto in fin di vita: i medici hanno tentato di rianimarlo sul posto ma non c’è stato nulla da fare....

