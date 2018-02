Dybala via dalla Juventus a giugno? L’affitto della casa non è stato rinnovato | e spunta

Dybala - tutto fila liscio : via libera alle vacanze : TORINO - Nel fine settimana, o forse già venerdì, Paulo Dybala andrà fuori Torino per passare una parte delle vacanze , che sono iniziate nel modo peggiore con una serie di sedute fisioterapiche dopo l'...

Dybala via dalla Juve - Icardi saluta per 140 milioni : A gennaio il calcio italiano perderà con ogni probabilità due campioni. La Juve ntus punta al terzino Hector Bellerin dall’Arsenal. Il Milan tratta con la Fiorentina. Al centro del movimento di mercato Lucas Biglia. Il giocatore andrebbe alla Viola, al suo posto…Continua a leggere →

Calciomercato : Milan scambio pazzo - Juve-Dybala è addio - Inter via Icardi? Video : La sessione invernale di Calciomercato [Video] è alle porte. I top club di Serie A si muoveranno solo per ritoccare le rose e terminare la stagione in tranquillita' lasciando le grandi operazioni alla sessione estiva. Gia' da ora, però, si sta lavorando per il futuro e a tal proposito si prospettano manovre importanti per il prossimo giugno. La #Juventus a gennaio regalera' ad Allegri un nuovo terzino con il nome di Hector Bellerin, spagnolo ...