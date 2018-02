Dubai Tour | Cavendish si aggiudica la terza tappa | Viviani nuovo leader

Dubai Tour 2018 : Mark Cavendish torna al successo! Sprint vincente davanti a Bouhanni e Kittel - quinto posto per Colbrelli : Sul traguardo di Fujairah, nella terza tappa del Dubai Tour , si rivede un grande Mark Cavendish . Il velocista dell’Isola di Man si è im posto allo Sprint davanti a Nacer Bouhanni e Marcel Kittel , torna ndo così al successo dopo un digiuno lungo quasi un anno. Il miglior italiano al traguardo è Sonny Colbrelli , quinto , che precede Elia Viviani. Appena dopo il via parte subito la fuga di giornata, formata da quattro corridori: Simone ...

Dubai Tour 2018 : Mark Cavendish torna alla vittoria nella terza tappa! Sonny Colbrelli quinto - Elia Viviani sesto : 183 chilometri e finalmente qualche sussulto lontano dal traguardo. La terza tappa del Dubai Tour 2018 , alla fine, si è risolta ancora una volta in volata, per la gioia del britannico Mark Cavendish , che ha colto il primo successo stagionale sull’arrivo di Fujairah. La fase centrale della corsa, a causa di un tratto esposto al vento, è stata piuttosto movimentata. Anche per questo, la fuga di giornata è stata ripresa molto lontana dal ...

Dubai Tour - festa doppia per Viviani : sprint vincente nel giorno del compleanno : ROMA - festa doppia per Elia Viviani al Dubai Tour . Il velocista della Quick Step Floors ha vinto, nel giorno del suo ventinovesimo compleanno , la seconda tappa della corsa araba, 190 km da Skydive ...

Dubai Tour - festa doppia per Viviani : spint vincente nel giorno del compleanno : ROMA - festa doppia per Elia Viviani al Dubai Tour . Il velocista della Quick Step Floors ha vinto, nel giorno del suo ventinovesimo compleanno , la seconda tappa della corsa araba, 190 km da Skydive ...

VIDEO Dubai Tour 2018 : Elia Viviani vince in volata la seconda tappa - gli Highlights : Elia Viviani, con il successo nella seconda tappa del Dubai Tour 2018, ha ottenuto la vittoria numero due della stagione, primo anno con la QucikStep-Floors, squadra in cui di fatto è stato chiamato al difficile ruolo di prendere il posto del tedesco Marcel Kittel. Già nel mese di gennaio, il veronese aveva vinto a Victor Harbor la terza frazione del Tour Down Under, mentre oggi si è imposto con una splendida volata a Ras al Khaimah davanti ...