Dragon' s Crown Pro | rivelata la data d' uscita per il mercato occidentale

Dragon's Crown Pro - prova : Prima dell'eccellente 2017 e dell'introduzione della retrocompatibilità, questa generazione di console stava scontentando un gran numero di giocatori per l'alto numero di remastered immesse sul mercato. Nonostante il loro numero non sia particolarmente diminuito col passare dei mesi, l'aver visto arrivare nei negozi anche un'incredibile infornata di contenuti originali, ha reso la riproposizione dei grandi classici del passato meno fastidiosa, ...

Uno sguardo al primo video di gameplay in inglese di Dragon's Crown Pro : Poco tempo fa Vanillaware e Atlus hanno confermato l'arrivo del loro acclamato 2-D hack-and-slash couch co-op beat 'em up action, Dragon's Crown Pro, in occidente nel corso del 2018. Il gioco, quindi, sbarcherà su PlayStation 4 con una serie di miglioramenti tecnici, come ad esempio il supporto al 4K per la versione PS4 Pro, oggi il titolo torna sotto i riflettori grazie al primo video di gameplay tratto dalla versione in inglese.Come segnala ...

Dragon's Crown Pro arriverà in Occidente nel 2018 : È arrivato il momento di prendere coraggio e avventurarsi nuovamente per affrontare gli orrori del labirinto sotterraneo di Wallace, combattere gli orchi mostruosi nella Fortezza sotterranea di Bilbaron e fare un giro sul Tappeto Magico nella Torre del Mago perché Dragon's Crown Pro sta arrivando in Occidente. Questa remaster dell'acclamato 2-D hack-and-slash couch co-op beat 'em up action di Vanillaware e ATLUS tornerà su PlayStation 4 e ...

