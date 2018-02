Blastingnews

: Secondo trapianto di viso su un uomo, pure un italiano tra i chirurghi - SkyTG24 : Secondo trapianto di viso su un uomo, pure un italiano tra i chirurghi - Cututtucori : Doppio trapianto di viso: un uomo riceve il suo 'terzo volto' dopo un rigetto - Massimiliano5S : Doppio trapianto al viso per la stessa persona, il primo caso mai registrato al mondo | Booble -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Un paziente ha avuto uncronicoun primodi faccia totale effettuata nel 2010, dunque l'è dovuto sottoporsi ad un secondofacciale, effettuato il 15 e 16 gennaio 2018 in un ospedale di Parigi. Questo evento unico dimostra i notevoli rischi e le complicazioni che questa tecnica potrebbe portare, a causa del fenomeno di, per di più i trattamenti per evitare che arrivi il rifiutoun'operazione abbassano parecchio le difese del corpo.Questa complessa operazione è stata effettuata presso l'Ospedale europeo Georges Pompidou di Parigi, da un team guidato dal professor Laurent Lantieri, uno specialista in queste procedure. È iniziato lunedì 15 gennaio nel primo pomeriggio e si è concluso martedì 16 gennaio al mattino presto, secondo una dichiarazione dell'Agenzia per la biomedicina e l'assistenza pubblica francese.del: ...