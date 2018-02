Doping nel ciclismo | dopo Lucca quale genitore affiderà i figli a un team per

Ancora Doping nel ciclismo dilettantistico. Arrestati i componenti della società sportiva Altopack-Eppella : Sono scattate le manette per i dirigenti, medici, farmacisti e (alcuni) genitori tutti coinvolti in una ennesima truffa ai danni dello sport e che poteva arrecare danni alla salute ai ragazzi spronati, costretti a far uso di sostanze per migliorare il proprio rendimento e i risultati nella disciplina del ciclismo. Ancora il ciclismo e Ancora i furfanti che vogliono vincere superando i limiti umani, trasformando il corpo di ragazzi, di ...

LUCCA - Doping nel CICLISMO DILETTANTI/ Video intercettazioni choc : la morte del 21enne Rumsas : DOPING nel CICLISMO DILETTANTI, arrestati a LUCCA alcuni dirigenti di un noto team. Video e audio intercettazioni choc: scandalo nel mondo delle due ruote, ecco come si dopavano(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 15:44:00 GMT)

LUCCA - Doping nel CICLISMO DILETTANTI/ Video intercettazioni choc : parla il procuratore Suchan : DOPING nel CICLISMO DILETTANTI, arrestati a LUCCA alcuni dirigenti di un noto team. Video e audio intercettazioni choc: scandalo nel mondo delle due ruote, ecco come si dopavano(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 14:44:00 GMT)

LUCCA - Doping nel CICLISMO DILETTANTI/ Video intercettazioni choc : ciclisti team Altopack ‘convinti’ a doparsi : DOPING nel CICLISMO DILETTANTI, arrestati a LUCCA alcuni dirigenti di un noto team. Video e audio intercettazioni choc: scandalo nel mondo delle due ruote, ecco come si dopavano(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 12:20:00 GMT)

Doping nel ciclismo - arrestati dirigenti di un team dilettanti : Roma, , askanews, - Ancora Doping nel mondo del ciclismo. La polizia di Lucca sta eseguendo numerosi arresti nei confronti della dirigenza di una delle maggiori squadre dilettanti italiane.Tra gli ...

Doping nel Ciclismo Dilettanti/ Arrestati a Lucca alcuni dirigenti di un noto team : i rapporti antidoping : Doping nel Ciclismo Dilettanti, Arrestati a Lucca alcuni dirigenti di un noto team. Scandalo nel mondo delle due ruote, in seguito alla scoperta di un nuovo caso di Doping(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 10:17:00 GMT)

Lucca : Doping nel ciclismo giovanile - arresti della Ps e dello Sco : Una serie di arresti per doping nei confronti dei dirigenti di una delle maggiori squadre dilettanti del ciclismo italiano sono in corso da parte della polizia. Tra i destinatari delle misure ...

Doping nel ciclismo - arresti in Toscana tra i dilettanti : Una nuova bufera si abbatte sul mondo del ciclismo. Alcuni arresti sono scattati in Toscana nell'ambito di un'inchiesta per Doping scattata dopo la morte di Linas Rumsas, giovane promessa della bici improvvisamente deceduto il 2 maggio dell'anno scorso. Coinvolta un'importante società di dilettanti. L'indagine, condotta dalla squadra mobile di Lucca, ha coinvolto il presidente (proprietario) del team, l'ex direttore ...

Sanchez ha saltato un controllo antiDoping nel passaggio allo United : Sanchez ha saltato un controllo antidoping nel passaggio allo United Alexis Sanchez ha da poco concluso il suo trasferimento al Manchester United ed ecco che subito scoppia una grana, proprio legata alle ore nelle quali veniva finalizzato il suo passaggio dall’Arsenal ai Red Devils. Lunedì è stato il giorno dell’ufficialità e proprio lunedì mattina al […] L'articolo Sanchez ha saltato un controllo antidoping nel passaggio allo ...

Condannati i medici coinvolti nel caso Doping di Schwazer : Tre condanne sono arrivate dal Tribunale di Bolzano, che con una sentenza pronunciata oggi ha ritenuto Pierluigi Fiorella e Giuseppe Fischetto, medici della Federazione italiana di atletica leggera e ...

Giappone - mette Doping nella borraccia dell'avversario : canoista Suzuki squalificato per 8 anni : Ecco, allora, un nuovo ribaltamento dei piani: Komatsu è riabilitato mentre Suzuki è squalificato 'per una condotta totalmente contraria allo spirito del fair play che dovrebbe prevalere nello sport',...

Sochi 2014 - il Cio squalifica altri 11 russi per Doping. C’è Demchenko - Zoeggeler verso l’argento nello slittino : Il medagliere delle Olimpiadi Invernali di Sochi 2014 continua a subire modifiche a distanza di quasi 4 anni. Quest’oggi il CIO ha reso noto di aver squalificato altri 11 atleti russi a seguito delle decisioni prese da parte della Commissione Oswald. Ad aver violato la normativa anti-doping sono stati Ivan Skobrev ed Artem Kuznetsov nello speed skating, Tatyana Ivanova ed Albert Demchenko nello slittino, Nikita Kryukov, Alexander ...

Trascinato nella bufera del Doping Justin Gatlin licenzia l'allenatore : Ai giornalisti in incongito Dennis Mitchell avrebbe confessato che tutti gli sportivi pi in vista del mondo dell'atletica fanno regolarmente uso di sostanze dopanti, incluso il proprio assistito ...

Bomba Doping nel ciclismo Froome positivo alla Vuelta Assunto un broncodilatatore : Christopher Froome positivo. Il campione britannico del Team Sky, che in questa stagione ha messo a segno la doppietta Tour-Vuelta, e' risultato positivo al salbutamolo, un broncodilatatore, in un controllo disposto lo scorso 7 settembre proprio durante la Vuelta. Le contronalisi, informa l'Uci in un comunicato stampa, hanno confermato la positivita' di Froome. Segui su affaritaliani.it