Donne e Menopausa | un “aperitivo in rosa” gratuito per informarsi sulla menopausa

Vampate in cucina - sono io l’amante segreto delle Donne (in menopausa) : Non so nulla di menopausa, nulla di nulla. So solo che una volta una donna mi ha lasciato con questa scusa: “Ho bisogno di una menopausa di riflessione“. sono un uomo, fino a prova contraria, un uomo di 48 anni e dovrei essere in un periodo graduale di andropausa. Come si manifesta l’andropausa? In ascensore non parlo più del clima ma del climaterio, per ora questo sembra essere l’unico sintomo. Per il resto ho ancora ...