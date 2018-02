Donald Trump | un video mostra cosa si nasconde sotto la sua pettinatura

Mentre Donald Trump sale sull'Air Force One una folata di vento svela cosa si nasconde sotto la sua chioma : Da quando Donald Trump è diventato Presidente degli Stati Uniti, la domanda che tutti si pongono è: qual è il segreto della sua folta chioma? Merito di un talentuoso parrucchiere o semplicemente di un parrucchino?Il segreto è stato in parte svelato dalla giornalista dell'HuffPost Ashley Feinberg, che sul suo profilo Twitter ha condiviso il video del momento in cui Trump sale la scaletta dell'Air Force One e ...

Usa - Donald Trump : 'Gli sms dell'Fbi sono una bomba!' : "I nuovi sms dell'Fbi sono una bomba!". Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump, con riferimento alla diffusione di messaggi scambiati fra due agenti del bureau nel 2016 e diffusi in ...

Questo tweet di Melania sulle "diete sane" ha scatenato l'ironia della rete su Donald Trump : "Febbraio è l'American Heart Month. Incoraggio tutti i genitori a cogliere l'occasione per insegnare ai bambini l'importanza di una dieta sana e dell'esercizio fisico": così recita il tweet che Melania Trump ha pubblicato in rete. Un messaggio apparentemente innocuo, che però ha avuto l'effetto di scatenare l'ira e le prese in giro degli utenti verso il marito Donald: "Insegnalo a lui, prima di tutto", scrivono in molti ...

Donald Trump investe sulla Nuclear Posture Review : L’arsenale Nucleare è uno dei temi preferiti da Donald Trump. La Casa Bianca versione tycoon ha ripreso la corsa agli

In questo gesto di Melania si legge tutto il risentimento verso Donald Trump : Dopo la diffusione della notizia di una presunta relazione tra Trump e la pornostar Stormy Daniels, avvenuta quando il presidente USA era già legato all'attuale moglie, i media hanno letto nel comportamento di Melania del risentimento verso il marito. L'ultimo gesto lo confermerebbe: scendendo dall'Air Force One all'aeroporto di Palm Beach, la first lady è andata dritta per la sua strada, non badando a Donald Trump, anzi ...

Donald Trump lancia le "mini nuke" e sfida la Russia : The Donald segue le orme di Ronnie. Il tycoon miliardario torna indietro di 37 anni e fa sua la lezione dell'attore diventato uno dei presidenti che hanno rivoluzionato il quadro internazionale: Ronald Reagan. Allora, con la decisione di posizionare in Europa i Cruise e i Pershing 2, il presidente Usa costrinse l'Urss a una corsa al riarmo che contribuì alla fine dell'impero sovietico, il cui comatoso stato economico non resse ad una ...

Donald Trump - il discorso sullo Stato dell'Unione Video : In questi giorni il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump [Video], ha pronunciato il discorso sullo Stato dell’Unione. Nella sua lunga arringa, ha ampiamente sottolineato i meriti della sua amministrazione e ha lodato 'i miglioramenti e i progressi dell’economia americana' con la sua guida. Nel corso del suo intervento, ha ufficialmente dichiarato che 'non c'è mai Stato momento migliore per poter vivere il sogno americano'. Il tutto è ...

David Byrne crea la playlist 'The Beautiful Shitholes' con musica africana e caraibica in polemica con Donald Trump : Byrne " che non è la prima personalità del mondo della musica ad aver alzato la voce nei confronti dell'infelice uscita di Trump " prosegue additando anche l'intero Partito Repubblicano come ...

Donald Trump - il discorso sullo Stato dell'Unione : In questi giorni il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pronunciato il discorso sullo Stato dell’Unione. Nella sua lunga arringa, ha ampiamente sottolineato i meriti della sua amministrazione e ha lodato 'i miglioramenti e i progressi dell’economia americana' con la sua guida. Nel corso del suo intervento, ha ufficialmente dichiarato che 'non c'è mai Stato momento migliore per poter vivere il sogno americano'. Il tutto è durato almeno ...

Donald Trump lancia “un’America sicura - forte e orgogliosa” : “Un’America sicura, forte e orgogliosa”. E’ quella che vuole Donald Trump. Lo ha rivendicato nel suo discorso sullo Stato dell’Unione. L’intervento

La pornostar e Donald Trump - il giallo della firma sul comunicato : "Non è mia" - dice Stormy Daniels : Ospite dello show della Abc, 'Jimmy Kimmel Live' la star a luci rosse, 38 anni, smentisce l'autenticita' del comunicato diffuso poco prima dell'intervista in cui negava di aver mai avuto una relazione con il presidente. Gioca, quindi, sull'ambiguita': "Non so da dove sia venuto fuori"

Donald Trump convince gli americani : È stato il discorso sullo Stato dell'Unione più ricercato della storia su Google. È stato anche il più commentato di sempre su Twitter, con più di 4,5 milioni di tweet. È stato, inoltre, un discorso con cui Donald Trump ha convinto il popolo americano: i dati sono sorprendenti, se si considera il grado di popolarità che veniva assegnata al presidente americano dai sondaggi. La prima rilevazione di ...

Donald Trump - la faina a guardia del pollaio : Per avere un’idea di come opera Trump (e il governo al suo comando) basta rifarsi a Pierino la peste che “Una ne fa e cento ne pensa!”. Infatti è proprio così, persino quando fa cose buone (perlomeno in apparenza) come quella di avviare un po’ di autarchia al fine di incentivare le produzioni interne Usa, riesce a farlo con quella grazia che gli è tipica (l’elefante in cristalleria). E’ arrivato a Davos osannato da tutti (come è normale per ...

Usa - nuovo schiaffo a Donald Trump : il Senato respinge il ddl sull’aborto : Il Senato volta di nuovo le spalle a Donald Trump. La Camera alta ha respinto il disegno di legge che prevedeva il divieto di abortire dopo la ventesima settimana di gestazione: il provvedimento è stato bocciato con 51 voti a favore contro gli almeno 60 necessari per approvarlo, e 46 contrari. La Camera dei Rappresentanti aveva approvato il testo a ottobre. A nulla è servito l’appello del capo della Casa Bianca: “Studi scientifici ...