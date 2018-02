DOCTOR WHO - Goodbye Twelve | recensione Twice Upon A Time

Torna David Tennant in DOCTOR Who? Il video con la moglie Georgia Moffett fa impazzire i fan : Cosa ci fa David Tennant in Doctor Who? L'ex Decimo Signore del Tempo è Tornato a vestire i panni del personaggio della celebre serie britannica per uno scopo ben preciso. Con la complicità della moglie Georgia Moffett, che in Doctor Who ha interpretato Jenny, la figlia del Dottore, l'attore si è mostrato ai suoi fan in questo video inedito. Inutile dire che rivederlo con il suo cappotto e il cacciavite supersonico provoca un certo ...

Jodie Whittaker di DOCTOR WHO contro la disuguaglianza di genere : “Donne - è il nostro momento” : La disuguaglianza di genere sul lavoro, sopratutto per quanto riguarda la retribuzione, è una delle tematiche calde gli ultimi anni, e anche Jodie Whittaker di Doctor Who ha voluto dire la sua. L'attrice, nuovo Signore del Tempo nella serie britannica, ha dichiarato ai media inglesi di aver lottato per essere pagata quanto il suo predecessore, Peter Capaldi. Parlando ai microfoni nel backstage dei National Television Awards, Jodie Whittaker di ...

Il reboot di Sherlock al femminile dopo un DOCTOR WHO donna : l’idea è di HBO Asia (video) : Le donne conquistano il piccolo schermo: sulla scia del primo Doctor Who donna, in arrivo un reboot di Sherlock al femminile, pronto a conquistare il mercato estero e, chissà, anche quello italiano. HBO Asia lancerà Miss Sherlock, serie tv in cui protagonista è un'attrice nei panni del famoso detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle. Come con la serie della BBC One creata da Steven Moffat e Mark Gatiss, Miss Sherlock seguirà con ...

Il nuovo logo di DOCTOR WHO impazza sul web - ma quanto c’è di vero? Un fan svela l’arcano : Sulla scia dell'addio a Peter Capaldi, online è trapelato un nuovo logo di Doctor Who che dovrebbe introdurci nella nuova era della serie tv, con Jodie Whittaker come Signore del Tempo e Chris Chibnall al timone come showrunner. Lo stile vintage della scritta, che fa molto anni Ottanta, è stata apprezzata tra gli utenti dei social, ma ha fatto sorgere qualche dubbio: il logo di Doctor Who non è stato pubblicato dall'account ufficiale dello show, ...

Dal 31 dicembre arriva DOCTOR WHO 10 su Rai4 - in prima visione col Dottore e Bill : trama e programmazione : Con lo speciale natalizio appena andato in onda e le lacrime derivanti ancora impresse sulle guance, i fan del Dottore possono finalmente godere di una buona notizia: arriva Doctor Who 10 su Rai4, in prima visione per l'Italia. La decima stagione infatti non è mai stata trasmessa in Italia, mentre nel Regno Unito ha debuttato nel corso del mese di aprile del 2017. In questa stagione il dodicesimo Dottore, interpretato da Peter Capaldi e con ...

La toccante lettera di Peter Capaldi a un piccolo fan dopo l’addio a DOCTOR WHO : “Il Dottore sarà sempre con te” : La rigenerazione di Doctor Who è un evento televisivo che commuove tutti, sia grandi che piccoli, e di questo Peter Capaldi ne è consapevole. Proprio lui, l'amato Mad Timelord in a box, ha lasciato il posto di Signore del Tempo alla nuova arrivata Jodie Whittaker, che ha debuttato brevemente nello speciale natalizio trasmesso su BBC One il 25 dicembre. L'addio di Peter Capaldi segna l'inizio di una nuova epoca senza il tocco storico di Steven ...

Il cameo di Jenna Coleman in DOCTOR WHO è stato last minute - Steven Moffat : “Colpa di Victoria” (video) : A causa delle complicate riprese di Victoria, il cameo di Jenna Coleman in Doctor Who rischiava di saltare. L'attrice inglese è impegnatissima sul set della serie tv (che riprenderà nel Regno Unito a breve con la terza stagione, mentre in Italia la prima è in onda su Canale5) e per Steven Moffat non è stato facile chiamarla per una brevissima apparizione nello show della BBC One. Jenna Coleman ha ricoperto il ruolo di Clara Oswald, companion ...

Sorpresa - ora il DOCTOR WHO è donna : Già è la serie di fantascienza più longeva al mondo, quindi avrà un seguito di spettatori ultra fedeli e quindi sensibilissimi (eufemismo) a qualsiasi novità. In più è della Bbc, che ha un pubblico tradizionalmente conservatore. Perciò immaginatevi il can can quando i telespettatori hanno scoperto che, dopo 54 anni di storia e 800 puntate, Doctor Who è diventato una donna.Spieghiamo. Dal 1963 (con una interruzione dall'89 al 2005) il ...

5 fra i migliori speciali natalizi di DOCTOR Who : La rigenerazione è avvenuta: con lo speciale di Doctor Who andato in onda sulla Bbc questo 25 dicembre, Twice Upon a Time, abbiamo detto addio al 12esimo dottore interpretato da Peter Capaldi e accolto invece il 13esimo dottore, la prima versione femminile interpretata da Jodie Whittaker. L’episodio speciale, che vede Capaldi incontrare anche l’incarnazione del Primo Dottore prima di rigenerarsi, segna anche la fine dell’epoca ...

Testo e video del monologo di Peter Capaldi in DOCTOR WHO : l’addio e le prime parole di Jodie Whittaker : Il monologo di Peter Capaldi in Doctor Who è stato commovente e un addio in grande stile per il Dodicesimo Signore del Tempo. Lo speciale natalizio della serie tv ha decretato l'uscita di scena del volto del protagonista, ruolo che Capaldi ha ricoperto per tre stagioni, e un cambio netto ai vertici del longevo show fantascientifico con Steven Moffat che ha lasciato il comando al nuovo showrunner Chris Chibnall. Per tutto l'episodio "Twice ...

Chi è Jodie Whittaker di DOCTOR WHO : da Broadchurch a nuova “dottoressa” del TARDIS (video) : Jodie Whittaker di Doctor Who è l'erede di Peter Capaldi nella nuova stagione della longeva serie britannica. L'attrice, annunciata lo scorso agosto nei panni del Tredicesimo Signore del Tempo, è la prima donna a salire alla guida del TARDIS. Un cambio epocale che mette in chiaro come Doctor Who sia pronto ad evolversi, abbracciando il favore di una più ampia fetta di pubblico. Per vedere Jodie Whittaker e la sua squadra in azione bisognerà ...

Lo speciale di Natale di DOCTOR WHO 2017 saluta Peter Capaldi tra omaggi passati e speranze future (recensione) : Lo speciale di Natale di Doctor Who 2017 ha tenuto alte le aspettative: "Twice Upon a Time" è un delizioso episodio, scorrevole, divertente e molto nostalgico. Un perfetto finale per l'era di Peter Capaldi, e un regalo d'addio in piena regola per Steven Moffat e Mark Gatiss, che lasciano la serie tv nelle mani di Chris Chibnall - che ora avrà molto lavoro da portare avanti. L'incontro tra il Primo e il Dodicesimo Dottore avviene contornato da ...

Lo speciale di Natale di DOCTOR WHO su Rai4 - e dal 31 dicembre al via la decima stagione : A Natale le sorprese non finiscono mai: arriva, in prima visione, lo speciale di Natale di Doctor Who su Rai4, intitolato "Il ritorno del Dottor Mysterio". L'episodio è stato trasmesso lo scorso anno come uno speciale che si colloca tra la nona e la decima stagione della longeva serie tv di fantascienza. Si tratta di una prima visione assoluta, annunciata con gaudio lo scorso ottobre, dopo un'anteprima mostrata al pubblico durante il Lucca ...

DOCTOR WHO - Quale miglior augurio di buon Natale? Mancano solo due ore all'atteso episodio speciale "Once Upon a Twice"! : Oggi è per molti il giorno più bello dell'anno. Reduci da una vigilia di festa e cibo (tanto cibo) è difficile rendersi conto che solo poche ore ci separano dall'appuntamento televisivo britannico per eccellenza, lo speciale natalizio di DOCTOR Who, quest'anno ancora più attesa del solito.Il freddo di questa stagione inciderà non poco sui fan dello showche in queste feste natalizie si troveranno a dire addio a più aspetti della propria serie ...