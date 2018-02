DIRETTA Kazakistan Spagna calcio a 5 risultato live 5-5 streaming video e tv | calci di

L’astronauta Paolo Nespoli torna sulla Terra : ecco la DIRETTA streaming dell’atterraggio in Kazakistan [LIVE] : Oggi, 14 dicembre 2017, è il giorno del rientro di Paolo Nespoli: L’astronauta italiano ESA, alla sua terza missione sulla Stazione Spaziale Internazionale, rientra a bordo della navetta Soyuz, dopo avere trascorso circa cinque mesi (139 giorni) nello spazio, impegnato in innumerevoli esperimenti scientifici Partito il 28 luglio scorso, si conclude per Paolo Nespoli la missione Vita (Vitality, Innovation, Technology and Ability) dell’Agenzia ...