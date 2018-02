Diane Kruger | Quentin Tarantino non mi ha mai abusata

Quentin Tarantino è violento con le sue attrici? La replica di Diane Kruger - Best Movie : Per la cronaca, comunque, vorrei dire che la mai esperienza lavorativa con Quentin Tarantino è stata una pura gioia. Mi ha trattato con grande rispetto e non ha mai abusato del suo potere, né mi ha ...

Diane Kruger e Norman Reedus - baci da red carpet : Diane Kruger , 41 anni, ha trascorso 10 anni al fianco di Joshua Jackson, il Pacey di Dawson’s Creek. Ma quando nell’estate 2016 i due si sono detti – senza alcun preavviso – addio non si è persa d’animo. È partita per un viaggio in solitaria nel Sud-est asiatico, e al ritorno ha cominciato a farsi vedere in giro con un «amico». Un anno dopo, l’attrice e quell’«amico» sono una coppia ufficiale, tanto da ...

Il video del bacio tra Norman Reedus e Diane Kruger ai Golden Globes 2018 conquista il popolo social : Tra mille eventi, nomi e inquadrature, può essere sfuggito qualcosa ma il video del bacio tra Norman Reedus e Diane Kruger è qui per ricordarci che la coppia è tale e non c'è più alcun dubbio. La coppia questa volta non è stata beccata per strada a New York o in una spiaggia esotica tra un giro in surf e un bagno, bensì alla cerimonia dei Golden Globes 2018. Il video del bacio tra Norman Reedus e Diane Kruger ha conquistato in poco tempo il ...