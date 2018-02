Di Natale | “Napoli | Sarri rinnoverà Con lui avrei fatto 3 gol a partita”

ultimecalcionapoli

: I suo +3 al #Fantacalcio mancano a tutti, ma Totò #DiNatale è rimasto osservatore attento del campionato di... - fantagazzetta : I suo +3 al #Fantacalcio mancano a tutti, ma Totò #DiNatale è rimasto osservatore attento del campionato di... - BellelliMarco : Di Natale: “Il Napoli meriterebbe lo scudetto. Con Sarri segnerei tre gol a partita” - fantagazzetta : Di Natale: 'Con il Napoli di Sarri avrei fatto 3 gol a partita. Chiesa diventerà un top, Buffon può fare ancora un… -

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Continua senza esclusione di colpi la corsa Scudetto che coinvolge Napoli e Juventus. Gli azzurri saranno di scena sabato sera tra le mura amiche del San Paolo per affrontare la Lazio di Simone Inzaghi. I bianconeri invece scenderanno in campo domani sera all’Artemio Franchi contro la Fiorentina. Intervenuto proprio su questo duello a distanza per … L'articolo Di: “Napoli,. Con lui3 gol a partita” proviene da ultimecalcionapoli.it.