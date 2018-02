Dell’Utri dal carcere di Rebibbia | “Contro di me atto di crudeltà”

Venerdì il verdetto che può salvare Dell’Utri dal carcere : «Non vogliamo compassione. Non vogliamo pena. Non chiediamo la libertà, né di andarcene in vacanza». Così Miranda Ratti Dell’Utri, la moglie dell’ex senatore azzurro Marcello Dell’Utri, torna a invocare giustizia per suo marito alla vigilia dell’udienza che deciderà se la Suprema Carta vale anche per l’inventore di Forza Italia o meno. «Il diritto alla salute è ...