Dell' Utri | ' Contro di me un atto di crudeltà'

Dell'Utri dal carcere di Rebibbia : "Contro di me atto di crudeltà" : Dopo l'ennesima richiesta di scarcerazione per motivi di salute respinta, l'ex senatore scrive dal carcere di Rebibbia.

Il dolore Della moglie di Dell'Utri : Vergognarsi di essere italiani : "C'è da Vergognarsi ad essere italiani": sono parole pesanti come macigni quelle pronunciate da Miranda Ratti, moglie di Marcello Dell'Utri, all'indomani della sentenza che nega la scarcerazione del marito, da tempo malato.Parlando ai microfoni di TgCom 24, la moglie dell'ex senatore di Forza Italia confessa tutta la propria amarezza per una decisione che la lascia a un tempo stupita e addolorata: ...

Miranda Ratti - moglie di Dell'Utri - sulla mancata scarcerazione del marito : "Una vergogna essere italiani" : "Se viene negato" il diritto alla salute, "bisogna vergognarsi di essere italiani. Ci stupiamo di Turchia e Venezuela, ma evidentemente non sappiano guardare in casa nostra": così Miranda Ratti, moglie di Marcello Dell'Utri, intervistata da Tgcom24.Dopo il no alla scarcerazione del marito, la donna parla di "accanimento", contro il quale "non c'è nulla da fare", ribadendo che la richiesta di sospensione della pena era stata fatta ...

Respinta la richiesta di scarcerazione per Dell’Utri. I giudici : “Ai domiciliari potrebbe scappare” : Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute avanzata dai difensori dell’ex parlamentare Marcello Dell’Utri. L’ex esponente di Forza Italia è attualmente detenuto nel carcere romano di Rebibbia dove sta scontando una pena a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. ...

Dell'Utri resta in cella - perché è stata negata la scarcerazione : L'ex parlamentare forzista è malato di tumore, ma per il giudice la patologia non è in stato avanzato. "C'è pericolo di fuga"

