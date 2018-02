Delitto di Milano | Jessica provò a difendersi dal tranviere Il fermato è sorvegliato a

Delitto Milano - tranviere : 'Lei aveva in mano coltello - ho reagito' : Garlaschi, nei cui confronti il pm Roveda ha firmato un provvedimento di fermo, dopo il primo colpo allo stomaco della ragazza ha inferto altre coltellate al petto. Poi le ha dato fuoco alla parte ...

19enne uccisa a Milano - fermato un uomoAlla base del Delitto un no della ragazza : 19enne uccisa a Milano, fermato un uomoAlla base del delitto un no della ragazza Trapelano le prime indiscrezioni sull’omicidio di via Brioschi: la vittima lavorava come colf presso una coppia di coniugi. Lui, un tranviere 39enne, si sarebbe invaghito della giovane e al suo rifiuto avrebbe perso la testa. Continua a leggere L'articolo 19enne uccisa a Milano, fermato un uomoAlla base del delitto un no della ragazza sembra essere il primo su ...