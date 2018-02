Dalla Corte dei Conti via libera agli aumenti per gli statali

Beppe Sala - l'accusa Dalla Corte dei conti : 'Danno erariale di 2 - 2 milioni di euro per il verde di Expo' : La Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia contesta al sindaco di Milano Giuseppe Sala e ad altre persone un danno erariale di 2,2 milioni in relazione alla fornitura di alberi a Expo. ...

Greenpeace : ultimatum UE all’Italia sull’inquinamento atmosferico - “il nostro Paese a un passo Dalla Corte di Giustizia” : “Un articolo pubblicato nelle scorse ore da Politico rivela i dettagli di una lettera inviata dal Commissario Europeo per l’Ambiente Karmenu Vella al ministro tedesco dell’Ambiente Barbara Hendricks. Lo stesso tipo di comunicazione, secondo l’organo di informazione, sarebbe stato inviato anche ai ministri dell’Ambiente di Italia, Francia, Spagna e Regno Unito. Si tratterebbe – spiega in una nota Greenpeace – di un ultimatum a ...

Vi spiego il bacio fra Cameron Dallas e Giorgia Caldarulo - una corteggiatrice di Uomini e Donne (VIDEO) - : Il video del bacio ormai spopola su Instagram e mezzo mondo (Italia compresa) si è chiesto: CHI CA**O E' Giorgia Caldarulo. Ora avete una risposta. Ecco il video video di Cameron Dallas e la tipa ...

Fabio Fazio - stipendio bloccato Dalla Corte dei conti? : Un enigma, Fabio Fazio, secondo quanto scrive Dagospia, sarebbe ancora senza stipendio. La corte dei Conti, infatti, avrebbe bloccato il pagamento. Ricordiamo che Dagospia si definisce “Risorsa informativa online a contenuto generalista che si occupa di retroscena. È espressione di Roberto D’Agostino“. Fabio Fazio, un enigma E’ proprio su Dagospia, che compare un flash venerdì 12 gennaio 2018: FLASH! SEMBRA CHE FabioLO ...

Friuli - Illy assolto Dalla Corte dei Conti : il Pd esulta in vista delle regionali : Sul piano della politica locale Illy ha già annunciato che appoggerà il candidato del Pd alle elezioni regionali, Sergio Bolzonello. Ora è possibile che Riccardo Illy accetti una candidatura alla ...

Accorpamento Camere di Commercio "congelato" Dalla Corte Costituzionale. Ciccioni : "Procedure bloccate ma nessun passo indietro" : La Corte Costituzionale, in una sentenza depositata prima di Natale, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3 della norma (il decreto legislativo 219/2016) sul riordino delle funzioni e del ...

"Maria" in casa : assolto un medico Il verdetto emesso Dalla Corte d'Appello potrebbe creare un caso senza precedenti in Giurisprudenza : assolto perché il fatto non sussiste e per la particolare tenuità dell'offesa. Sono due i procedimenti legali che vedono vincitore senza se e senza ma un medico 45enne residente in città le cui ...

Dalla Valtellina alla Mongolia : due ciclisti "estremi" alla corte di Gengiskan : Un percorso questo, per dovere di cronaca e spiegato nei dettagli da Giancarlo Corbellini, che fu anticamente (1245) "battuto", ovviamente non in bicicletta, ma attraverso l'ausilio di cammelli e ...

Gianluca Tornese/ Uomini e donne - a volte ritornano... il corteggiatore di Valentina Dallari è cambiato? : Gianluca Tornese torna a Uomini e donne ma non come tronista ma come corteggiatore di Sara Affi Fella e Nilufar Addati dopo aver "fallito" tre anni fa con Vaentina Dallari, è cambiato?(Pubblicato il Mon, 11 Dec 2017 13:32:00 GMT)

Usa - ?Travel ban" approvato Dalla Corte Suprema - vittoria per Trump : limite agli ingressi per i cittadini di sei stati musulmani : Donald Trump incassa una vittoria con la decisione della Corte Suprema di consentire la piena applicazione del cosiddetto "bando", ovvero le restrizioni per l'ingresso negli Usa imposte...

