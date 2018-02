Da Alfano a Razzi | come sarà la nuova vita senza seggio

Alfano : gestire i flussi migratori contro populismo e razzismo : Roma, 6 feb. , askanews, Un impegno 'comune' per superare la crisi 'gravissima' dei migranti è necessario per 'una ragione politica', dettata 'dall'insorgere di populismi che strumentalizzano la questione migratoria per spargere paure e acquisire facili consensi'. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri Angelino Alfano, ...