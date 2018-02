Curling misto | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | risultati e classifiche round robin

oasport

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Alledidebutta il torneo di doppiodi. Per la prima volta nella storia infatti questa specialità calca il palcoscenico olimpico e c’è grande attesa per scoprire quali saranno le prime nazioni medagliate. Di seguito il calendario completo con tutti gli orari italiani, ie la classifica del. GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO: Prima sessione 01.05 USA vs OAR 9-3 01.05 Canada vs Norvegia 6-9 01.05 Corea del Sud vs Finlandia 9-4 01.05 Cina vs Svizzera 5-7 Seconda sessione 12.05 Finlandia vs Svizzera 6-7 12.05 Corea del Sud vs Cina 7-8 12.05 OAR vs Norvegia 4-3 12.05 USA vs Canada 4-6 VENERDÌ 9 FEBBRAIO: Terza sessione 00.35 Corea del Sud vs Norvegia 00.35 USA vs Svizzera 00.35 Cina vs Canada 00.35 OAR vs Finlandia a Quarta sessione 05.35 Canada vs Finlandia 05.35 ...