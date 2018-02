Curiamoli 4 0 | al via la seconda edizione

vanityfair

(Di giovedì 8 febbraio 2018) Con un sms o una chiamata da rete fissa al 45521, dal 4 al 17 febbraio, sarà possibile sostenere concretamente la campagna4.0 di GFB ONLUS, gruppo di famiglie con persone affette da una rara forma di distrofia muscolare, che dal 2012 finanzia progetti di ricerca scientifica sulle distrofie dei cingoli e in particolare la LGMD2E o deficit di Beta-sarcoglicano. Attualmente i pazienti sostenuti dall’Associazione sono 245 in tutto il mondo. Per la distrofia dei cingoli non esiste ancora una cura, ma grazie alla terapia genica sarà possibile migliorare la qualità di vita di chi è affetto da questa malattia. I pazienti potranno avere dei miglioramenti, riducendo così i sintomi della malattia e rendendo migliore la mobilità in tutti i distretti muscolari e le funzionalità respiratorie e cardiache. Solo in questo modo chi è affetto dalla patologia può raggiungere una maggior ...