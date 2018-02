«Cuori intatti» | il tumore al seno con gli scatti di Fabrizio Villa

«Cuori intatti» : il tumore al seno attraverso gli scatti di Fabrizio Villa : Le guardi dritto dritto negli occhi. Difficile non commuoversi. Ma difficile anche non sentirsi fieri per il loro sguardo fiero, di chi grida al mondo «Ce l’ho fatta». Corpi mutilati, tagliati, segnati, ma non una che non sorrida, che non accenni una piccola piega all’insù delle labbra e non abbia uno sguardo sereno. Come il mio Matteo. Sono tutte reduci da una battaglia, commilitoni nella guerra al cancro al seno che si è abbattuto ...